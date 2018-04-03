Son dakika... Putin TÃ¼rkiye'de... Akkuyu'nun temeli bugÃ¼n atÄ±lÄ±yor

Son dakika... Putin Türkiye'de... Akkuyu'nun temeli bugün atÄ±lÄ±yor
Akkuyu NÃ¼kleer SantralÄ± temel atma tÃ¶reni birazdan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™in katÄ±lÄ±mlarÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Rus lider Putin'i taÅŸÄ±yan uÃ§ak Ankara'ya indi. ArdÄ±ndan 15.50 sularÄ±nda BeÅŸtepe'ye doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.
TÃ¼rkiyeâ€™nin 1955â€™te baÅŸlayan nÃ¼kleer enerji sÃ¼recinin ilk santral projesi olan â€˜Akkuyu SantralÄ±â€™nda temel atma tÃ¶reni bugÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™in katÄ±lÄ±mlarÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda dÃ¼zenlenecek tÃ¶rende, Akkuyu SantralÄ±'nÄ±n inÅŸa edileceÄŸi Mersinâ€™in GÃ¼lnar ilÃ§esine canlÄ± baÄŸlantÄ± yapÄ±lacak.
PUTÄ°N BEÅžTEPE'DEÂ
16.00 - Her iki lidere de heyetler tanÄ±tÄ±lÄ±yor.Â
15.57 - CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i kabul etti.Â
15.55 - Ä°ki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ± eÅŸliÄŸinde resmi tÃ¶ren devam ediyor.Â
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15.50 - CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lÄ±yor.Â
PUTÄ°N'Ä°N UÃ‡AÄžI GECÄ°KMELÄ° OLARAK 15.20'DE Ä°NDÄ°
15.30 -Â Â Putin ve beraberindeki heyet daha sonra,Â TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin (ÃœDÄ°K) yedinci toplantÄ±sÄ± ve Akkuyu NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali'nin resmi temel atma tÃ¶reni iÃ§in CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ne hareket etti.Â Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.
15.25 -Â Moskova'dan 8 bakanla TÃ¼rkiye'ye gelen Putin'i havaalanÄ±nda Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna ve yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.Â Â
15.20 - Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i taÅŸÄ±yan uÃ§ak EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na 15.20'de indi. Rus lider seÃ§im sonrasÄ± ilk gezisini TÃ¼rkiye'ye yapÄ±yor.Â
15.00 -Â Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putinâ€™in uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n 15.00 sularÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye inmesi bekleniyordu. Ancak Rusya'dan gecikmeli olarak kalktÄ±ÄŸÄ±ndan, iniÅŸi de beklenenden geÃ§ olacaÄŸÄ± bildirildi.Â
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MADDE MADDE AKKUYU NÃœKLEER SANTRALI HAKKINDA DETAYLAR
- SÃ¼reÃ§ 12 MayÄ±s 2010 tarihinde, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasÄ±nda imzalanan hÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± anlaÅŸma ile baÅŸlatÄ±ldÄ±.
- Akkuyu sahasÄ±nda toplam 4 bin 800 MW gÃ¼cÃ¼nde 4 Ã¼nite nÃ¼kleer reaktÃ¶r inÅŸa edilecek.
- Proje iÃ§in Ã¶nemli aÅŸamalardan biri olan ve yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan 'Ä°nÅŸaat LisansÄ±' sÃ¼reci de tamamlandÄ±. 1. Ãœnitesi inÅŸasÄ± iÃ§in TAEK tarafÄ±ndan 'Ä°nÅŸaat LisansÄ±' verilmesine karar verildi.
- Halen dÃ¼nyada 31 Ã¼lkede 450 nÃ¼kleer santral iÅŸletmede bulunuyor. 55 nÃ¼kleer santralÄ±n da inÅŸasÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Rakam Akkuyu ile birlikte inÅŸa halindeki santral sayÄ±sÄ± 56 olacak.
- TÃ¼rkiyeâ€™nin elektrik ihtiyacÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 10â€™unu Akkuyu karÅŸÄ±layacak.Â YaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi, 60 yÄ±llÄ±k iÅŸletme dÃ¶neminde ise 3 bin 500 kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸacak.
- Ä°lk santralÄ± yap-iÅŸlet modeli ile yapan TÃ¼rkiye, bu sÃ¼rede yaklaÅŸÄ±k 600 mÃ¼hendisin Rusyaâ€™da bu teknoloji ile yetiÅŸmesini saÄŸlayacak.
- DiÄŸer santrallardaki ortaklÄ±k oranlarÄ± ile TÃ¼rkiye, kendi nÃ¼kleer santralÄ±nÄ± yapabilecek bir kapasiteye ulaÅŸmayÄ± hedefliyor. 2023 tarihinde tamamlanmasÄ± bekleniyor.
Ä°KÄ° BÄ°LÄ°M Ä°NSANI EKRAN KARÅžISINDA
TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¼nyaca tanÄ±nan iki Ã¼nlÃ¼ bilim insanÄ± nÃ¼kleer enerjinin Ã¶nemini anlatmak iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan kamu spotunda Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO Ã¶dÃ¼llÃ¼ Prof. Dr. Bilge DemirkÃ¶z rol aldÄ±. BaÄŸÄ±msÄ±z ve temiz enerjinin iÅŸlendiÄŸi filmde â€˜GÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiyeâ€™ imajÄ± dikkat Ã§ekti.
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