Son dakika... Aile Bakanlığı'ndan şehit ve gazi çocuğu öğrencilere destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğuna eğitim yardımında bulunacağını duyurdu. Bakan Selçuk, ilk yardımların hesaba bugün yatırıldığını vurguladı.
BAKAN Selçuk konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79 uncu maddesi kapsamına giren şehit, harp ve vazife malulü çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendilerine her yıl öğrenim seviyeleri esas alınarak ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde kişi başına yıllık;
• İlköğretim (1-8. Sınıflar) için : 1.769,10 TL
• İlköğretim (1-8. Sınıflar) için : 1.769,10 TL
• Lise için : 2.653,65 TL
• Yüksekokul için : 3.538,20 TL’dir.
Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 18.295 öğrenciye toplam 44.077.126,50 TL eğitim ve öğretim yardımı ödüyoruz. Hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksızın öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilmiştir. Eğitim ve öğretim yardımı söz konusu öğrencilerimizin hesaplarına 09 Ekim 2018 Salı günü(bugün) yatırılmıştır."
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