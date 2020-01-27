Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.01.2020 - 15:18,
Son dakika... AFAD'dan deprem bölgesi için kömür duyurusu
Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in talimatıyla 30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'ya ulaştırılacak. Deprem bölgesinde afetzedelere AFAD dağıtımı gerçekleştirecek.
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