Son dakika... Adil kullanım kotası gelecek yıl kalkıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "Adil kullanım kotası 2019’da kaldırılacak" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR
"Adil Kullanım Kotası" veya "Adil Kullanım Noktası", internet kullanıcılarının şebeke kullanımı sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanmış bir uygulama.
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