Son dakika... ABD devi, Türk şirketi satın alıyor
Kaynakların verdiği bilgiye göre New York'da halka açık olan enerji yönetim şirketi Eaton Corp. Ulusoy Elektrik'in ana ortaklarına ait tüm hisselerini satın almak için yaptığı görüşmede son aşamaya gelirken, işlem büyüklüğünün 300 milyon dolar olması bekleniyor.
KONUYA yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, hisse devir anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.
Bir kaynak "Eaton Ulusoy Elektrik'in ana hissedarlarına ait tüm hisseleri alıyor. İşlem büyüklüğünün 300 milyon dolar civarında olması bekleniyor" dedi.
Bir başka kaynak da görüşmelerin 4-5 aydır sürdüğünü belirterek final anlaşmanın yakında imzalanacağını kaydetti. Aynı kaynak "Eaton zorunlu çağrı için aracı kurumlarla görüşmeye başladı" dedi.
Haber sonrası Ulusoy Elektrik hisseleri 14.60 TL'ye kadar çıkmasının ardından saat 1637'de yüzde 9.19 primle 14.50 liradan işlem görüyor.
Genel merkezi İrlanda-Dublin'de bulunan Eaton Corp.'un Reuters'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Eaton şirket politikası olarak, faaliyetlerimiz hakkında söylenti ve spekülasyonlarla ilgili yorum yapmıyoruz" denildi.
Ulusoy Elektrik konuyla ilgili yorum yapmadı.
Orta gerilim elektrik dağıtım şebekeleri ve endüstriyel tesisler için çok çeşitli elektrik ekipmanları üretmek üzere 1985 yılında kurulan Ulusoy Elektrik 2014 Kasım'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
Ulusoy Elektrik'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye, Endonezya ve Cezayir'de faaliyetleri bulunan şirketin üçüncü çeyrek net kârı 51.3 milyon lira olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 30.7, net kar marjı da yüzde 30.2 oldu oldu.
KAP'ta yer alan bilgilere göre toplam 80 milyon lira sermayesi bulunan Ulusoy Elektrik hisselerinin yüzde 39.93'ü Sait Ulusoy, yüzde 18.43'ü Akgül Ulusoy, yüzde 11.98'i Enis Ulusoy, yüzde 11.93 hissesi de Kubilay Hakkı Ulusoy'a ait; yüzde 17.73'ü de borsada işlem görüyor. Ancak ana hissedarların elindeki borsada işlem gören hisselerle birlikte halka açıklık oranı yüzde 30 civarında.
Enerji yönetim şirketi olan Eaton'un ise 2017'de 20.4 milyar dolar satış hacmi bulunuyor. 175'ten fazla ülkede faaliyet göseteren şirketin 96,000 çalışanı bulunuyor.
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