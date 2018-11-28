Son dakika... ABD devi, Türk şirketi satın alıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... ABD devi, Türk şirketi satın alıyor
GeriEkonomi Son dakika... ABD devi, Türk şirketi satın alıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
REUTERS-ÖZEL HABER
28.11.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD devi, Türk şirketi satın alıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... ABD devi, Türk şirketi satın alıyor

Kaynakların verdiği bilgiye göre New York'da halka açık olan enerji yönetim şirketi Eaton Corp. Ulusoy Elektrik'in ana ortaklarına ait tüm hisselerini satın almak için yaptığı görüşmede son aşamaya gelirken, işlem büyüklüğünün 300 milyon dolar olması bekleniyor.

KONUYA yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, hisse devir anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

Bir kaynak "Eaton Ulusoy Elektrik'in ana hissedarlarına ait tüm hisseleri alıyor. İşlem büyüklüğünün 300 milyon dolar civarında olması bekleniyor" dedi.

Bir başka kaynak da görüşmelerin 4-5 aydır sürdüğünü belirterek final anlaşmanın yakında imzalanacağını kaydetti. Aynı kaynak "Eaton zorunlu çağrı için aracı kurumlarla görüşmeye başladı" dedi.

Haber sonrası Ulusoy Elektrik hisseleri 14.60 TL'ye kadar çıkmasının ardından saat 1637'de yüzde 9.19 primle 14.50 liradan işlem görüyor.

Genel merkezi İrlanda-Dublin'de bulunan Eaton Corp.'un Reuters'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Eaton şirket politikası olarak, faaliyetlerimiz hakkında söylenti ve spekülasyonlarla ilgili yorum yapmıyoruz" denildi.

Son dakika... ABD devi, Türk şirketi satın alıyor

Ulusoy Elektrik konuyla ilgili yorum yapmadı.

Orta gerilim elektrik dağıtım şebekeleri ve endüstriyel tesisler için çok çeşitli elektrik ekipmanları üretmek üzere 1985 yılında kurulan Ulusoy Elektrik 2014 Kasım'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Ulusoy Elektrik'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye, Endonezya ve Cezayir'de faaliyetleri bulunan şirketin üçüncü çeyrek net kârı 51.3 milyon lira olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 30.7, net kar marjı da yüzde 30.2 oldu oldu.

KAP'ta yer alan bilgilere göre toplam 80 milyon lira sermayesi bulunan Ulusoy Elektrik hisselerinin yüzde 39.93'ü Sait Ulusoy, yüzde 18.43'ü Akgül Ulusoy, yüzde 11.98'i Enis Ulusoy, yüzde 11.93 hissesi de Kubilay Hakkı Ulusoy'a ait; yüzde 17.73'ü de borsada işlem görüyor. Ancak ana hissedarların elindeki borsada işlem gören hisselerle birlikte halka açıklık oranı yüzde 30 civarında.

Enerji yönetim şirketi olan Eaton'un ise 2017'de 20.4 milyar dolar satış hacmi bulunuyor. 175'ten fazla ülkede faaliyet göseteren şirketin 96,000 çalışanı bulunuyor. 

 

Son dakika... ABD devi, Türk şirketi satın alıyor

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (28.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... ABD devi, Türk şirketi satın alıyor

SGK uyardı! Son gün 30 Kasım... Bildirin...

Trump, General Motors'u açık açık tehdit etti!

Suudi Arabistan'dan flaş petrol mesajı