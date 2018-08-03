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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
03.08.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Son dakika... 3 kamu bankasından imar barışı için flaş adım

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Son dakika... 3 kamu bankasından imar barışı için flaş adım

İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitti. Başvuru sahipleri, İmar Barışı'na konu tahakkuk tutarları kadar finansman ihtiyaçlarını 60 aya kadar vade seçenekleriyle 1,33'den başlayan faiz oranlarıyla kredi alarak karşılayabilecek.

İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, imar sorunlarının çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı ile imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınmasının sağlanacağı hatırlatıldı.

Başvuru süreci 31 Ekim'de sona erecek İmar Barışı uygulamasından daha fazla vatandaşın faydalanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın, Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gittiği bildirilen açıklamada, üç bankanın hazırladığı "İmar Barışı Kredisi"nin 6 Ağustos'tan itibaren başvuru sahiplerinin kullanımına sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada, "İmar Barışı Kredisi"nden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Ekim 2018 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapabilecekleri ifade edildi.

Başvuru sahiplerinin, İmar Barışı'na konu tahakkuk tutarları kadar finansman ihtiyaçlarını 60 aya kadar vade seçenekleriyle 1,33'den başlayan faiz oranlarıyla kredi alarak karşılayabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların "Yapı Kayıt Belgesi" almak için 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeme yapabileceği kaydedildi.

Üç banka tarafından 60 ay vadeli kredilerde 20 bin liraya kadar aylık faiz oranı 1,33 ve yıllık faiz oranı 15,96, 20 bin ile 100 bin lira arasında aylık faiz oranı 1,48 ve yıllık faiz oranı 17,76, 100 bin lira ve üstünde ise aylık faiz oranı 1,65 ve yıllık faiz oranı 19,8 olarak belirlendi.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE; 

8 Haziran 2018 tarihinde başvuru süreci başlayan ve 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek olan İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank; ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitmiştir.

Vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı ile imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması sağlanacaktır.

İmar Barışından daha çok vatandaşımızın faydalanmasını sağlamak için bir süredir çalışma yürüten üç kamu Bankamız;  Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bu çalışmasını sonuçlandırmıştır.

Üç bankamızca hazırlanan ‘İmar Barışı Kredisi’ 06 Ağustos 2018 Pazartesi gününden itibaren  başvuru sahiplerinin kullanımına sunulacaktır.

İmar Barışı Kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını 31 Ekim 2018 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvuru sahipleri daha sonra İmar Barışına konu tahakkuk tutarları  kadar finansman ihtiyaçlarını; adı geçen bankalarımızdan  60 aya kadar vade seçenekleriyle 1,33’den başlayan faiz oranları ile kredi olarak karşılayabileceklerdir.

Vatandaşlarımız “Yapı Kayıt Belgesi” almak için 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeme yapabileceklerdir.

Son dakika... 3 kamu bankasından imar barışı için flaş adım

  

 

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