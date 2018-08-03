Son dakika... 3 kamu bankasından imar barışı için flaş adım
İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitti. Başvuru sahipleri, İmar Barışı'na konu tahakkuk tutarları kadar finansman ihtiyaçlarını 60 aya kadar vade seçenekleriyle 1,33'den başlayan faiz oranlarıyla kredi alarak karşılayabilecek.
İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, imar sorunlarının çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı ile imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınmasının sağlanacağı hatırlatıldı.
Başvuru süreci 31 Ekim'de sona erecek İmar Barışı uygulamasından daha fazla vatandaşın faydalanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın, Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gittiği bildirilen açıklamada, üç bankanın hazırladığı "İmar Barışı Kredisi"nin 6 Ağustos'tan itibaren başvuru sahiplerinin kullanımına sunulacağı aktarıldı.
Açıklamada, "İmar Barışı Kredisi"nden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Ekim 2018 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapabilecekleri ifade edildi.
Başvuru sahiplerinin, İmar Barışı'na konu tahakkuk tutarları kadar finansman ihtiyaçlarını 60 aya kadar vade seçenekleriyle 1,33'den başlayan faiz oranlarıyla kredi alarak karşılayabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların "Yapı Kayıt Belgesi" almak için 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeme yapabileceği kaydedildi.
Üç banka tarafından 60 ay vadeli kredilerde 20 bin liraya kadar aylık faiz oranı 1,33 ve yıllık faiz oranı 15,96, 20 bin ile 100 bin lira arasında aylık faiz oranı 1,48 ve yıllık faiz oranı 17,76, 100 bin lira ve üstünde ise aylık faiz oranı 1,65 ve yıllık faiz oranı 19,8 olarak belirlendi.
YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
8 Haziran 2018 tarihinde başvuru süreci başlayan ve 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek olan İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank; ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitmiştir.
Vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı ile imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması sağlanacaktır.
İmar Barışından daha çok vatandaşımızın faydalanmasını sağlamak için bir süredir çalışma yürüten üç kamu Bankamız; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bu çalışmasını sonuçlandırmıştır.
Üç bankamızca hazırlanan ‘İmar Barışı Kredisi’ 06 Ağustos 2018 Pazartesi gününden itibaren başvuru sahiplerinin kullanımına sunulacaktır.
İmar Barışı Kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını 31 Ekim 2018 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapması gerekmektedir.
Başvuru sahipleri daha sonra İmar Barışına konu tahakkuk tutarları kadar finansman ihtiyaçlarını; adı geçen bankalarımızdan 60 aya kadar vade seçenekleriyle 1,33’den başlayan faiz oranları ile kredi olarak karşılayabileceklerdir.
Vatandaşlarımız “Yapı Kayıt Belgesi” almak için 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeme yapabileceklerdir.
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