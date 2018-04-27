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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)
27.04.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Son dakika... 2018'de tüm zamanların turist rekoru kırıldı

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Son dakika... 2018'de tüm zamanların turist rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018'in ilk çeyreğinde 5 milyon 138 bin turistle tüm zamanların rekoru kırıldı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 yılının Ocak-Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk üç aylık döneme ilişkin Türkiye’ye gelen turist rakamlarını açıkladı. Kurtulmuş, "İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist, Türkiye’ye gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36’lık bir artıştır" dedi.

Bakan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ’Turizm İstişare Kurulu Protokol İmza Töreni’ne katıldı. Turizm sektörünün paydaşlarını bir araya getiren törende konuşan Bakan Kurtulmuş, bu yıl 40 milyona yakın turist ziyaretçiyi beklediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye, resmi rakamlarıyla 47,1 milyar dolarlık bir cari açığa sahip. Turizm sektörünün geçen yıl rakamlarıyla 32 milyar dolarlık bir potansiyele ulaştığını düşünürsek, aşağı yukarı tek başına bu yıldan itibaren turizm sektörü Türkiye’nin cari açığını kapatmaya gücü yetebilecek önemli bir sektör olacak. Bu yıl, biz 38 milyon diyorduk ama rakamlar gösteriyor ki 40 milyona yakın turist gelecek. Geçen sene ki 26,5 milyar dolarlık turizm gelirini bu sene 32 milyar dolara çıkaracağız" diye konuştu.

'İLK ÜÇ AY 5 MİLYON 138 BİN TURİST GELDİ'

Bu yılın ilk üç ayına ilişkin gelen rakamların kendilerini çok ümitlendirdiğini aktaran Bakan Kurtulmuş, "2017 yılı çok kuvvetli bir geri dönüş yolu oldu. 2018’de çok daha kuvvetli olacak. İşte ilk üç ayın rakamları ortadadır. İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist ziyaretçi, Türkiye’ye gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36’lık bir artıştır" açıklamasını yaptı.  

 

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Son 24 saatte ne oldu? (27.04.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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