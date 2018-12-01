Son dakika... 12 MDF üreticisi hakkında soruşturma açıldı
Rekabet Kurumu, MDF üreticisi 12 firma ile sektörel dernek MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği hakkında soruşturma başlattı. Şirketler, rekabet ihlali yapmakla suçlanıyor. Hakkında soruşturma açılan firmalar arasında sektör devleri de yer alıyor.
ÖZELLİKLE mobilya üreticilerinin şikâyetine konu olan sürecin gerisinde, geçtiğimiz aylarda MDF ürünlerine yapılan yüksek zamlar yer alıyor. Rekabet Kurumu'nun konu ile ilgili sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:
"MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile Yonga Levha ve MDF Pazarında Faaliyet Gösteren 12 Teşebbüs Hakkında Soruşturma Açıldı.
Yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle fiyat artırıp artırmadıklarının tespiti amacıyla re’sen yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 01.11.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;
- MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği
- Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
- Çamsar Orman Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.
- Yıldız Sunta Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.
- Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.
- AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
- Orma Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.
- Starwood Orman Ürünleri A.Ş.
- Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
- Teverpan MDF Levha Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.
hakkında soruşturma açılmasına, 18-41/654-M sayı ile karar verdi."
'REKABETİ ENGELLEME YASAK'
Soruşturmanın açıldığı, ilgili madde ise şöyle: "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.
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