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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
01.12.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Son dakika... 12 MDF üreticisi hakkında soruşturma açıldı

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Son dakika... 12 MDF üreticisi hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, MDF üreticisi 12 firma ile sektörel dernek MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği hakkında soruşturma başlattı. Şirketler, rekabet ihlali yapmakla suçlanıyor. Hakkında soruşturma açılan firmalar arasında sektör devleri de yer alıyor.

ÖZELLİKLE mobilya üreticilerinin şikâyetine konu olan sürecin gerisinde, geçtiğimiz aylarda MDF ürünlerine yapılan yüksek zamlar yer alıyor. Rekabet Kurumu'nun konu ile ilgili sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:

"MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile Yonga Levha ve MDF Pazarında Faaliyet Gösteren 12 Teşebbüs Hakkında Soruşturma Açıldı.
Yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle fiyat artırıp artırmadıklarının tespiti amacıyla re’sen yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 01.11.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

- MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği
- Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
- Çamsar Orman Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.
- Yıldız Sunta Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.
- Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.
- AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
- Orma Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.
- Starwood Orman Ürünleri A.Ş.
- Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
- Teverpan MDF Levha Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 18-41/654-M sayı ile karar verdi."

'REKABETİ ENGELLEME YASAK'
Soruşturmanın açıldığı, ilgili madde ise şöyle: "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

 

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