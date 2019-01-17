Son 20 yılın en düşük seviyesinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon 20 yılın en düşük seviyesinde
GeriEkonomi Son 20 yılın en düşük seviyesinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
17.01.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Son 20 yılın en düşük seviyesinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son 20 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'de geçen yıl elektrik üretiminde doğal gazın payı yüzde 37'den yüzde 30,6'ya gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Geçen yıl elektrik santrallerinde doğal gazdan 90 milyar 87 milyon 812 bin kilovatsaat elektrik üretimi yapıldı. Söz konusu dönemde doğal gazdan elektrik üretiminin en yüksek olduğu ay, 10 milyar 500 milyon kilovatsaat ile temmuz, en düşük olduğu ay ise 5 milyar 700 milyon kilovatsaat ile mayıs oldu.

Türkiye'de, geçen yıl elektrik üretiminde doğal gazın payı yüzde 37'den yüzde 30,6'ya gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine indi.

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'de 293 milyar 779 milyon 208 bin kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşti. 2017'de ise toplam elektrik üretimi 290 milyar 546 milyon 214 bin kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın payı 2016'da yüzde 32,5 ile son yılların en düşük seviyesine gerilemişti. Elektrik üretiminde doğal gazın en düşük paya sahip olduğu yıl ise yüzde 31,2 ile 1999 olmuştu.

Elektrik üretiminde 2017'de yüzde 37 olan doğal gazın payı, geçen yıl yüzde 30,6'ya gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Geçen yıl elektrik santrallerinde doğal gazdan toplam 90 milyar 87 milyon 812 bin kilovatsaat elektrik üretildi.

Geçen yıl doğal gazdan elektrik üretiminin en yüksek olduğu ay 10 milyar 500 milyon kilovatsaat ile temmuz, en düşük olduğu ay ise 5 milyar 700 milyon kilovatsaat ile mayıs oldu.

ÜRETİMDE KÖMÜRÜN PAYI DA ARTTI

Elektrik üretiminde kömürün payı 2017'de yüzde 33 iken, bu oran geçen yıl yüzde 38'e yükseldi. Böylece kömürden 111 milyar 819 milyon 642 bin kilovatsaatlik elektrik üretildi.

Yenilenebilir kaynaklar içinde öne çıkan rüzgar enerjisinin üretimdeki payı da geçen yıl yüzde 6'dan yüzde 6,75'e çıktı. Rüzgardan 2018'de üretilen elektrik miktarı 19 milyar 757 milyon 228 bin kilovatsaat oldu.

Hidroelektrik enerjiden üretim ise yüzde 20,19'dan yüzde 20,32'ye yükseldi. Hidroelektrik santrallerden elektrik üretimi ise 59 milyar 718 milyon 735 kilovatsaat olarak kaydedildi.

Geçen yılki elektrik üretiminin geriye kalan yaklaşık yüzde 4'ü ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle enerjisinden karşılandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sahte site kurup Karadağ vatandaşlığı dağıtmışlar!

Son dakika... Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar

Uzmanlar uyardı: Elinizi çabuk tutun

1.6 milyon çalışana müjdeli haber! 3600 ek gösterge için paket hazır, maaşlar yüzde 20 artacak