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Ekonomi
Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 09:39,Son Güncelleme:/

Son 2 günde adım atacak yer kalmadı! O ilçe doldu, taştı...

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Son 2 günde adım atacak yer kalmadı! O ilçe doldu, taştı...
Palandöken'deki bir otelin müdürde müdürlük yapan Ali Güney, "2019’un son günlerinde Palandöken cıvıl cıvıl. Yılbaşı öncesi tüm otellerde doluluk oranı yüzde 90’lara ulaştı. Yeni yılda ise yüzde 100’ü bulur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla Palandöken’de girenleri birçok sürpriz bekliyor." dedi.

KIŞ turizmin gözde kayak merkezlerinden olan, kar kalitesi, uzun pistleri, doğası ve son teknoloji tesisleriyle ünlü Palandöken’de, yeni yıl rezervasyonları işletme sahiplerinin yüzünü güldürdü.

 

 

 

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