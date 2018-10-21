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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
21.10.2018 - 13:24, Son Güncelleme:

Son 10 gün! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...

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Son 10 gün! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...

Konut ve iş yeri satışlarında indirimli KDV ve tapu harcı uygulaması 31 Ekim'de sona erecek.

Konut satışlarında uygulanan katma değer vergisi (KDV) ve tapu harcı indiriminden yararlanılması için son 10 günlük döneme giriliyor. Sektör temsilcileri, 31 Ekim'de dolacak indirimlerin kalıcı olarak devamını talep ediyor.

Konut stokunun eritilmesi ve gayrimenkul sektörünün canlandırılması amacıyla mayıs ayında yapılan düzenlemeyle konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e düşürüldü. Kapsama daha sonra iş yeri satışları da eklendi.

Gayrimenkul alım satımındaki indirimin bitmesine günler kala, sektör temsilcileri uygulamanın devamını istiyor.

"İNDİRİMLERİN DEVAM ETMESİ ŞART"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlemenin sektördeki durgunluğun giderilmesine ciddi fayda sağladığını ve indirim uygulamasının devamının şart olduğunu söyledi. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler nedeniyle iyice durgunlaşan sektöre böyle bir yük getirilmesinin daha da sıkıntı yaratacağını belirten Taylan, "Geçici olarak yüzde 4'ten 3'e inen tapu harcı oranının yüzde 2'ye inmesini ve bunu kalıcı olmasını talep ediyoruz. KDV'nin de yüzde 8 olarak devam etmesi uygun olur. Hükümetimizin bu anlamda bir karar alacağını düşünüyorum. Aksi bir karar sektöre zarar getirir." dedi. Taylan, harçların yüksek olmasının vatandaşı kayıt dışılığa ittiğini dile getirdi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu da dövize bağlı sıkıntılar nedeniyle inşaat ve konut piyasasında ciddi durgunluk olduğuna dikkati çekerek, piyasayı rahatlatmak için devlete yük getirmeyecek bazı teşvikler beklediklerini vurguladı. Hiç evi olmayanlar için 150 metrekarenin altında ve değeri 250 bin lirayı geçmeyecek evlerde Kredi Garanti Fonu benzeri bir fon oluşturulmasını öneren Tellioğlu, şunları kaydetti:

"İhtiyacı olan kesim bundan faydalansın, sıfır konutların satımında da tapu harçları sıfırlansın. KDV oranı yüzde 8 olarak devam etsin. Maksat, duran inşaat piyasasının hareketlenmesi. Şu andaki durgunluk ortamı farklı, duran inşaatları tamamlayıp satmamız lazım. Tüm evler için aynı düzenleme yapılırsa sıfır konuttaki stok erimiyor. Müteahhit de elindeki evi satarak piyasaya borcunu ödemiş olacak. Böylece canlanma sağlanacak."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.10.2018)
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