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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.11.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Sömürge parası CFA frangı Orta Afrika'da tartışıldı

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Sömürge parası CFA frangı Orta Afrika'da tartışıldı

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu üyesi ülkelerin liderleri, Kamerun'da toplanarak bölgenin ekonomik durumunu ve CFA frangının geleceğini konuştu.

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu (CEMAC) üyesi 6 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bölgenin ekonomik durumu ve sömürge dönemi parası CFA frangının geleceğini konuşmak için Kamerun'un başkenti Yaounde'de olağanüstü toplandı.

Toplantıya, ev sahibi ülkenin cumhurbaşkanı Paul Biya'nın yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, Kongo Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Gabon Başbakanı Julien Nkoghe Bekaleque, CEMAC Komisyonu Başkanı Daniel Ona Ondo ile Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina katıldı.

Kamerun Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, basına kapalı toplantıda, CFA frangının da ele alındığı, sömürge döneminden kalma para birimi konusunda farklı değerlendirmeler bulunduğu kaydedildi.

"KALKINMAYI FRENLEYEN BİR ÖGE"

Çoğu finans uzmanının, CFA frangını "kalkınmayı frenleyen bir öge" olarak gördüğü belirtilen açıklamada, bazı uzmanların ise CFA frangının spekülasyonlara karşı istikrar sağladığını savunduğu ifade edildi.

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ile CEMAC üyesi 14 Afrika ülkesi, sömürge döneminden bu yana CFA frangını kullanıyor.

Afrika ülkelerinin, Fransa'nın verdiği "CFA frangının avro ile sabitlenerek değer kaybetmemesi garantisi"ne karşılık, rezerv paralarının yüzde 50'sini Fransız Merkez Bankasında tutması gerekiyor.

UEMOA üyelerinden Benin'in cumhurbaşkanı Patrice Talon, iki hafta önce yaptığı açıklamada, sömürge parası CFA frangından yeni para birimi "eco"ya geçecek Batı Afrika ülkelerinin, Fransız Merkez Bankasında tutulan rezervlerini kısa sürede geri çekeceğini duyurmuştu.

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