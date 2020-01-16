Sömestrde Sabiha Gökçen’e ek sefer izni yok
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, sömestr tatili nedeniyle havayolu firmalarının Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönelik ek sefer taleplerine izin vermedi.
SHGM’den 15 Ocak 2020 tarihli Genel Müdür Bahri Kesici imzasıyla yayınlanan ve ilgili yerlere iletilen yazıda, şöyle denildi:
“Halen devam etmekte olan bakım faaliyetleri ve yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına yerli/yabancı, tarifeli/tarifesiz, dönemsel/münferit olarak mevcut uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvuruları bu aşamada genel müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmeyecektir.”
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