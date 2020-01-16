Sömestrde Sabiha Gökçen’e ek sefer izni yok

SHGM’den 15 Ocak 2020 tarihli Genel Müdür Bahri Kesici imzasıyla yayınlanan ve ilgili yerlere iletilen yazıda, şöyle denildi:

“Halen devam etmekte olan bakım faaliyetleri ve yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına yerli/yabancı, tarifeli/tarifesiz, dönemsel/münferit olarak mevcut uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvuruları bu aşamada genel müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmeyecektir.”