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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.02.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Sömestr tatilinde doldu taştı! Adım atılacak yer kalmadı

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Sömestr tatilinde doldu taştı! Adım atılacak yer kalmadı

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da sömestr tatilinin son günü oteller ve piknik alanları yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Araçlarıyla zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar Milli Parklar gişesinde, teleferikle çıkmak isteyen vatandaşlar ise yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Uludağ, sömestr tatilinde yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Bu yoğunlukla birlikte otellerdeki doluluk oranları yüzde yüze ulaşırken, durumdan haberdar olmayan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı. Hafta sonu tatilini fırsata çeviren günübirlikçiler, piknik alanları ve ormanların içerisinde mangal yaparak haftanın yorgunluğunu attı. Uludağ'a araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde, teleferikle çıkmak isteyen vatandaşlar ise istasyon çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Uludağ'a gelen tatilcilerin yüzde yetmişini Arap ve Rus turistler oluştururken, Türkiye'nin dört bir yanından tatil yapmak için gelen vatandaşlar da zirveye akın etti.

Sömestr tatilinde doldu taştı Adım atılacak yer kalmadı

Sömestr tatilini atlatan Uludağ ise, bugün başlayan yeni bir kış festivaliyle binlerce öğrenciye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen festivalde gece ünlü sanatçılar sahne alacak. Gündüzleri de Dj performanslarıyla tatilciler eğlenceli dakikalar geçirecek. 4 gece 5 gün sürecek festivalde Bayram Özcan, Yakuza, Çağlar Fidan, Erdem Kınay, Perc.Tai, Berkay, Cihat Uğurel, Baran Bayraktar, Kerimcan Durmaz, Hande Yener, Alya, İlkay Şencan ve Burry Soprano, David Şaboy, Edis, Bengü Beker, Aleyna Tilki ve Zeynep Bastik sahne alacak.

Sömestr tatilinde doldu taştı Adım atılacak yer kalmadı

İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, bu sene Uludağ’da geçirdikleri sömestr tatillerinden memnun olduklarını, düzenlenen festivallerle eğlenceli ve hareketli dakikalar yaşadıklarını belirtti. Yoğun kar yağışıyla elverişli hale gelen pistlerden de memnun olduklarını belirten tatilciler, bu anların her bir saniyesinin onlar için çok önemli olduğunu dile getirdi.

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