Sömestr akını!

YAKLAŞAN ‘15 tatil’ yani sömestr öncesinde tatil hazırlıkları da hız kazandı. Okulların kapanmasıyla birlikte birçok aile yılın ilk tatilini yapmaya hazırlanırken, geçen yıla göre tatile çıkacak kişi sayısında yüzde 25’lik artış bekleniyor. Tatilcilerin tatil döneminde ilk tercihi yurtiçindeki kayak merkezleri olurken, termal oteller de ilginin yoğun yaşandığı yerler arasında. Tatil yöreleri hariç memleketlerine giden kişi sayısı da bir hayli fazla. 18 Ocak Cuma gününden itibaren ilk 3 gün içinde sadece otobüslerle 2 milyon kişinin seyahat etmesini bekledikleri ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan, özellikle İstanbul’a yakın mesafedeki Kocaeli, Sakarya ve Trakya bölgelerine araç yetiştirmekte zorlandıklarını, şimdiden otobüslerdeki doluluk nedeniyle ek seferler

planlamaya başladıklarını dile getirdi.

ŞİMDİDEN ÇIKTILAR

4 Şubat’ta bitecek yarı yıl tatilinin turizmi canlandırdığına dikkat çeken Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Kalay, geçen yılın aynı dönemine göre tatile çıkan kişi sayısında yüzde 20 ile 25 arasında bir artış olduğunu dikkat çekti. Kış dönemi için de başlatılan erken rezervasyon kampanyalarının bu artışta etkil olduğunu vurgulayan Kalay, “Kayak ve termal bölgeleri yüzde 100’lere varan doluluklara ulaştı. Hatta bazı çocuklu ailelerin şimdiden tatile çıktığını gözlemliyoruz. Çünkü sömestr döneminde tatil yapmak için yer bulamadılar. Erciyes ve Palandöken’e yerli turist dışında yabancı ilgisi de çok fazla. Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden kayakçılar Türkiye’ye tatile geliyor” dedi.

YOĞUN TALEP VAR

BU yıl sömestr döneminde tatilcinin ilk tercihinin kayak merkezleri olduğunun altını çizen Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, “Kıyı bölgelerinde de bir miktar hareketlenme var. Ancak asıl hareketlilik kayak merkezleri ve termal bölgelerde. Bunun dışında KKTC otelleri ve yurtdışına gidişlerde de artış var. Ilıman bölge isteyenlerin ilk tercihi ise Antalya” diye konuştu.

FİYATLAR KİŞİ BAŞI 530 TL’DEN BAŞLIYOR

- Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran şunları söyledi: “Geçen yıla göre ürün bazında yüzde 30’lara varan artışlar yakaladık. Yurtdışında başta İtalya, İspanya, Orta Avrupa ve Balkanlar olmak üzere, İngiltere, Ukrayna gibi rotalara yoğunlaşıldı. Bulgaristan’ın kayak merkezi Bansko Türk tatilcilerin uğrak noktası oldu. Yurtiçi turlarda ise Doğu ekspresi ile Kars turlarında olduğu gibi 3 veya 4 günlük turlara da talepler geçen yıla oranla neredeyse iki kat arttı. Yurtiçi kayak otellerinde fiyatlar kişi başı 530 TL-1.200 TL arasında değişiyor. Termal otel fiyatları ise kişi başı 400 TL-650 TL arasında. Yurtdışı kültür turları 149 Euro’dan, yurtiçi ise

149 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.”

LAPLAND TURLARI İLGİ ÇEKİYOR

- TURA Turizm Perakende İcra Kurulu üyesi ve ABC Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Arca da Lapland turlarına ilginin yoğun olduğunu söyledi. Sıcak destinasyonların da tatilcinin ilgisini çektiğini ifade eden Arca, Karayipler, Meksika, Küba ve Uzak Doğu’nın ilk tercihler arasında yer aldığını belirtti.

70 BİN KİŞİ ERCİYES’TE





- KAYSERİ Erciyes’teki otellerin gelen rezervasyonlarla günler öncesinden yüzde 100 doluluk oranlarını yakaladığını belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cıngı, “Erciyes’e artan talep sayesinde Kayseri’deki şehir otelleri de dolmaya başladı. Bu yıl yabancı turist operasyonu ile beraber doluluk oranları bir hayli yükselmeye başlamıştı. Sömestrde de yerli turistle zirveye ulaştı. Sömestr döneminde günlük 5 bin kişinin kayak yapmasını bekliyoruz. Turnikelerimizden geçiş sayısı ise günlük 40 bini buluyor. Bir kişi günde ortalama 7-8 kez turnikeden geçiş yapıyor. Sömestr döneminde 65-70 bin kişinin toplamda kayak yapacağını tahmin ediyoruz. Kayak sezonun toplamında ise 350 bin kişiye hizmet vereceğimiz öngörüyoruz” diye konuştu.

YURTDIŞINDA BANSKO İLK SIRADA

- YURTDIŞI turlarında kurların yükselmiş olması nedeniyle sektörde genel bir düşüş yaşandığını ancak dövizin stabil hale gelmesiyle bir hareketlenmenin başladığına dikkat çeken Jolly Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Figen Erkan, “Yurtdışında ilk tercihler arasında kış tatili yapılabilen Bansko ve Pamporovo var. Klasik Avrupa turları da tatil seçenekleri arasında. Dubai, Katar, Bangkok, Phukett ve Pattaya da gözdeler arasında. Yurtiçinde popüler adresler yine Uludağ, Kartepe, Palandöken, Sarıkamış. Abant ve Sapanca da ilgi çekiyor. Termal tatili için Afyon, tarih ,kültür ve yöresel lezzetler tercih edenler ise Gaziantep, Hatay, Kapadokya, Adana, Kars, Van en çok tercih edilen destinasyonlar.