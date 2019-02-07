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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Sömestir tatiline yarım milyar lira harcandı

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Sömestir tatiline yarım milyar lira harcandı

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu: "Seyahat acentalarını kullanmadan otellere direkt rezervasyon yaptıranlarla memleketlerine gidenlerin sayısı 120 bin. Yaklaşık 35 bin kişi de tatil için yurt dışına çıktı. Sömestirde tatil için yaklaşık 500 milyon lira harcama yapıldı" açıklamasında bulundu.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, sömestir tatilinde yaklaşık 120 bin kişinin yurt içinde 35 bin kişinin ise yurt dışında tatil yaptığını belirterek, yaklaşık 500 milyon liranın harcandığını söyledi.

Bu yıl 50 milyon turist ağırlama hedefi koyan turizmciler, sömestir tatiliyle nefes aldı. Okulların tatil olmasıyla binlerce aile tatile çıktı.

İki haftalık yarı yıl tatilinde daha çok kayak ve termal merkezler ile deniz kenarındaki otelleri tercih edildi. Kültür turları da sömestir boyunca tatilcilerin tercihleri arasında yer aldı.

Tur Opeteratörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sömestirde yurt içi oteller, Kıbrıs, termal oteller ve kültür turlarında 45 bin, dağ otellerinde de 6 bin 500 kişinin seyahat acentaları aracılığıyla tatile çıktığı bilgisini verdi.

Yaklaşık 35 bin kişinin de tatil için yurt dışını tercih ettiğini dile getiren Polatoğlu, "Yurt dışı turlarının ortalama fiyatı 500 Avro. Yurt içi turların ise 3 bin lira civarında gerçekleşti. Seyahat acentalarını kullanmadan otellere direkt rezervasyon yaptıranlarla memleketlerine gidenlerin sayısı 120 bin. Yaklaşık 35 bin kişi de tatil için yurt dışına çıktı. Maddi değerine bakacak olursak sömestird tatil için yaklaşık 500 milyon lira harcama yapıldı." diye konuştu.

"AVRUPA'DA BAŞKENTLER TERCİH EDİLDİ"

Sömestir tatilinde en çok kayak merkezlerinin ve termal otellerin rağbet görfüğüne işaret eden Polatoğlu, şunları kaydetti:
"Kayak turizminde ilk sırada Uludağ yer aldı. Bunu Kartalkaya, Erzurum, Sarıkamış'taki tesisler takip etti. Kültür turizminde de Kapadokya yerli turistin ilk sıradaki tercihi oldu. Termalde ise Kütahya'ya, Afyonkarahisar'a çok ciddi sayıda yerli turist gitti. Bu yıl ayrıca Kıbrıs'a yoğun bir ilgi vardı. Yurt dışında da Avrupa başkentleri tercih edildi. Özellikle Roma, Madrid ve Paris Türk turistlerin sömestirde önemli tatil merkezlerinden oldu."

Polatoğlu, 3 yıl önce yurt dışına tatil yapmak için 200 bin kişinin gittiğini, kurdaki değişimlerden dolayı bu turistlerin genellikle iç pazarı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

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