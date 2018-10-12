Soma’nın patronuna ‘istinaf’tan da ret
Dört yıl önce Manisa Soma’da 301 madencinin ölümüne neden olan faciadan sonra TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nca (JMO) meslek üyeliğinden ihraç edilen Soma Holding’in patronu Alp Gürkan istinaftan kötü haber geldi.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi (İstinaf) Gürkan’ın 311 olan üye sicil numarasının silinerek üyelikten ihracının iptali davasını reddeden Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararını, usul ve hukuka uygun buldu. Karar bu yönüyle örnek niteliği taşıyor. Gürkan, bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinda Danıştay’a temyize gidebilecek.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Soma Eynez Kapalı Ocak Kömür İşletmesi’nde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği maden katliamının sorumlularından Soma Holding patronu Alp Gürkan’ı, 15 Mayıs 2015’te üyelikten ihraç etti. Odanın ihraç kararının iptali için Gürkan, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Gürkan’ın davasını 10 Kasım 2017’de reddetti. İdare mahkemesinin ret kararında, “13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 maden işçisinin ölümüne sebebiyet veren bir olayda, bu maden işletmesinin yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan davacının, olayın vahameti karşısında davalı idarece durumun değerlendirilerek meslek camiasından uzaklaştırılmalarında mutlak zaruret bulunması nedeniyle odadan ihraç cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir” denildi.
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