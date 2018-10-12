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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Oya ARMUTÇU/ANKARA
12.10.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

Soma’nın patronuna ‘istinaf’tan da ret

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Soma’nın patronuna ‘istinaf’tan da ret

Dört yıl önce Manisa Soma’da 301 madencinin ölümüne neden olan faciadan sonra TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nca (JMO) meslek üyeliğinden ihraç edilen Soma Holding’in patronu Alp Gürkan istinaftan kötü haber geldi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi (İstinaf) Gürkan’ın 311 olan üye sicil numarasının silinerek üyelikten ihracının iptali davasını reddeden Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararını, usul ve hukuka uygun buldu. Karar bu yönüyle örnek niteliği taşıyor. Gürkan, bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinda Danıştay’a temyize gidebilecek.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Soma Eynez Kapalı Ocak Kömür İşletmesi’nde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği maden katliamının sorumlularından Soma Holding patronu Alp Gürkan’ı, 15 Mayıs 2015’te üyelikten ihraç etti. Odanın ihraç kararının iptali için Gürkan, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Gürkan’ın davasını 10 Kasım 2017’de reddetti. İdare mahkemesinin ret kararında, “13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 maden işçisinin ölümüne sebebiyet veren bir olayda, bu maden işletmesinin yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan davacının, olayın vahameti karşısında davalı idarece durumun değerlendirilerek meslek camiasından uzaklaştırılmalarında mutlak zaruret bulunması nedeniyle odadan ihraç cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir” denildi.

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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