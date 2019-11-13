Soma’nın ofisleri kat kat icradan satıldı
BEŞ yıl önce sahibi olduğu maden ocağında 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma Holding, özel bir bankadan aldığı krediyi ödeyemedi.
TARAFLAR arasında yürütülen görüşmelerden de sonuç alınamayınca holdingin sahip olduğu gayrimenkullerin satışı gündeme geldi. Banka, Soma Holding’e bağlı beş şirket ile holdingin sahipleri Alp Gürkan ve oğlu Can Gürkan’a yönelik icra takibi başlattı.
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü üzerinden yürütülen takip işlemi kesinleşti. Banka avukatları, Soma Holding’in sahip olduğu Spine Tower’daki 58 ofis için haciz işlemi yaptı. İcradan satışa konulan ofisler için 1.4 milyon TL ile 4 milyon TL arasında değişen tutarlarda tahmini bedel belirlendi.
Alınan icradan satış kararı gereği ihale önceki gün yapıldı. İcra Müdürlüğü’nün düzenlediği ihale 8 saate yakın sürdü. Satışa konu olan her bir ofis, belirlenen bedelin yüzde 50’si üzerinden tek tek açık artırmaya sunuldu.
77.5 MİLYONA EL DEĞİŞTİRDİ
İcra ihalesinde, İstanbul Barosu’na üye avukat Mehmet Dedeoğlu 27’in katta bulunan 8 ofisi 13.5 milyona aldı. Bir diğer avukat Uğur Berke Kayıkçı 8 ofisi 11.2 milyona satın aldı. Kazaklara ait Armada Varlık Yönetim AŞ 18 ofisi 11.8 milyona, Unico Sigorta AŞ 15 ofisi kapsayan iki katı 23 milyon liraya satın aldı.
Kulenin 37’inci katında bulunan 8 ofisi ise 18 milyon lira bedelle SBK Holding AŞ aldı. Böylece 82 milyon 420 bin TL tahmini bedel belirlenen 58 ofis, toplam 77.5 milyon liraya el değiştirmiş oldu.
Önceki gün gerçekleşen ihalede her bir alıcı ayrı bir katın sahibi oldu. Her katta tek söz sahibi olmasının kulenin geneli için de olumlu bir durum ortaya çıkardığı belirtiliyor. İcradan satın alınan gayrimenkuller için yüzde 8 de KDV ödenecek. İcra ihalesinin kesinleşmesi ile birlikte taraflar ödemelerini yapacak, tapu devir işlemleri yapılacak.
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