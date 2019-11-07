Somalı madenciye tazminat müjdesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eynez Yeraltı Kömür Ocağı’nda hizmet alım sözleşmesiyle çalışan 2 binden fazla madenciden, çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatı alamayanların ödemelerini gelecek yılın ilk çeyreğinde gerçekleştireceklerini bildirdi.
12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın açılışında konuşan Dönmez, Bakanlık olarak Türkiye Kömür İşletmeleri, işçilerin temsilcileri ve sendikalarla bir araya gelerek Somalı maden işçilerinin sorununu çözüme kavuşturduklarını belirterek, “İşçi kardeşlerimizin dilekçeyle başvurmaları yeterli olacak. Işıklar ve Atabacası Yer Altı Kömür Ocağında rödovans usulüyle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik mağduriyetlerinin giderilmesi için de gerekli yasal zeminde çözüm arayışlarımıza devam edeceğiz” dedi.
YERLİ ENERJİ ATAĞI
Türkiye’nin enerjide son yıllarda büyük bir başarı hikayesi yazdığını ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elektrik ve doğal gaz borsalarıyla hem piyasa hacminin derinleştiği hem daha fazla oyuncunun piyasaya entegre olduğu hem de daha fazla rekabetin yaşandığı kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı bir piyasa oluşturduk. Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına enerji ve ham madde üretimi yaptığımız her alanda enerji kümelenmesini sağlayacak yerli üretim, yerli teknoloji, yerli Ar-Ge ve know-how transferine ağırlık verdik.
Son 20 yılda yaşadığımız bu süreç değişim, devamlılık ve derinlik ekseninde gelişti. Bu gerçekleri temel alarak kurdu-ğumuz milli enerji ve maden politikamız doğrultusunda çok yönlü bir enerji anlayışıyla enerjiye ve geleceğe yeni bir şekil verme gayretindeyiz.”
1.5 MİLYAR DOLAR TASARRUF
Dönmez, yılın 10 ayında elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 64’e çıktığına dikkati çekerek, “Yılı bu seviyelerde kapatabilirsek yaklaşık 1.5 milyar dolarlık tasarruf sağlamış olacağız. Güneşten, rüzgâra, hidrolikten jeotermale ve biyokütleye kadar her alanda yeni ufuklar çiziyoruz, yeni hedeflere ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Son 17 yılda kurulu gücün rüzgârda yaklaşık 400 kat, jeotermalde 78 kat, biyokütlede 38 kat ve hidrolikte 2,5 kat arttığını vurgulayan Dönmez, güneş enerjisinde 2008’e kadar kurulu gücü bulunmayan Türkiye’nin, bugün 5 bin 600 megavat kurulu güçle Avrupa’da 6., dünyada 12. sırada yer aldığını ifade etti.
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