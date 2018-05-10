Şok'un halka arzında fiyat aralığı düşürüldü
Şok'un halka arzında fiyat 10-10.5 TL aralığına indirildi, talep toplama süresi 11 Mayıs'a uzatıldı.
Bu yılın en büyük halka arzı olması beklenen ŞokMarketler'in halka arzında talep toplama süresi uzatılırken, halka arz fiyatı da düşürüldü.
Şok Marketler'in halka arzı Şubat ayında yapılan Enerjisa Enerji ve MLP Sağlık halka arzlarına benzer bir seyir izliyor. Söz konusu iki halka arz fiyat aralıkları düşürülüp talep toplama süresi uzatıldıktan sonra tamamlanabilmişti.
Bugün tamamlanması öngörülen talep toplama süresi halka arza aracılık eden Garanti Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Cuma gününü kapsayacak şekilde uzatılırken, hisse başına fiyat aralığı da 12 ile 14.4 lira aralığından 10-10.5 lira aralığına indirildi.
Böylece Yıldız Holding'in iştiraki Şok Marketler'in halka arz büyüklüğü de 2.6-3.1 milyar lira aralığından, 2.2-2.3 milyar lira aralığına gerildi.
Ortak satışı içermeyen, sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak olan halka arzdan sağlanan gelir finansal borçların tamamını ödemek için kullanılacak.
Ancak açıklamaya göre halka arzla birlikte şirkete 2.6 milyar lira sermaye girişi sağlanması öngörülüyor. Bunun sağlanması için paylar Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamadan önce halka arz fiyatından mevcut ortaklar için tahsisli sermaye artırımı düzenlenecek.
Şok Marketler'in halka arz edilecek hisselerinin yüzde 85'i yabancı, yüzde 15'i ise yurtiçi yatırımcıya tahsis edildi. Ancak bankacılar yabancı yatırımcılar için tahsisatın yaklaşık yüzde 68'e düşürüldüğünü bildirdi.
HALKA ARZLAR TEKLİYOR
Bu yıl başında yapılan açıklamalarda yatırım bankacıları bu yılı halka arzların yılı olarak niteliyordu. Ancak halka arz edilen şirketlerin sicili bununla tutarlı bir seyir izlemiyor.
Bu yılın ilk iki büyük halka Enerjisa Enerji ve MLP Sağlık ilk açıkladıkları halka arz fiyatlarını aşağı revize etmek zorunda kalmış ve talep sürelerini uzatmışlardı.
Enerjisa Enerji, fiyat aralığının alt eşiğinden gerçekleştirdiği halka arzda tahsisatın yaklaşık beş katı taleple karşılaşarak 1.5 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirmişti.
Geçen hafta yapılan giyim perakendecileri Beymen ve Defacto'nun halka arzları ise talep yetersizliği nedeniyle iptal edildi.
Şok Marketler'in halka arzı sırasında da en başta yabancı yatırımcıya tahsis edilen hisselerin tamamına talep geldiği bildirildi. Ancak daha sonra şirketin ana ortağının Turkish Retail Investments şirketi üzerinden, uluslararası yatırımcılar için ayrılmış tahsisattan 100 milyon dolar tutarında hisse alımı için talimat verdiği ifade edildi.
Bunu takiben yapılan açıklamada ise halka arz fiyatının düşürülerek talep toplama süresinin uzatıldığı belirtildi.
Konuya yakın yabancı bir yatırım bankacısı, "Yabancı yatırımcıya tahsis edilen hisse oranı düşürüldü. Yurtiçinden gelen talep izleniyor. Ana ortağın alım emri halka arza destek olmak için verilmiş gibi görünüyor" dedi.
Şok Marketler'de yüzde 39 paya sahip olan Ülker ailesini girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim'in hisseleri halka arz fiyatının düşürülmesinin ardından yüzde 9'un üzerinde kayıpla 3.73 liraya kadar indikten sonra yüzde 6.4 ekside 3.83 liradan kapandı. Borsa İstanbul ise yüzde 1.4 yükseldi.
Şok'un ardından yine bu hafta içinde yapılması öngörülen Gözde Girişim'in diğer bir iştiraki Penta Teknoloji'nin 200-240 milyon lira büyüklükteki halka arzı izlenecek.
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