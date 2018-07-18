Şok, Teközel Gıda'nın tamamını satın aldı
Şok Marketler, yüzde 55 hissesine sahip olduğu Teközel Gıda'nın diğer tüm hisselerini satın aldı.
GEÇEN Mayıs ayında hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Şok Marketler Ticaret AŞ, yüzde 55 hissesi elinde bulunan Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hiz. San. ve Tic. AŞ'nin yüzde 45'lik kalan hissesini 25 milyon 560 bin TL'ye satın aldı.
Şok'un, yüzde 55 hissesine 56 milyon 800 bin TL ile sahip olduğu Teközel Gıda'nın yüzde 45'lik hissesi, daha önce Yıldız Holding AŞ'ye ait Hüner Pazarlama ve Ticaret AŞ'ye aitti. 16 yıl önce kurulan Teközel Gıda’nın sermayesi 1 milyon lira.
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