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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
14.05.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Şok Marketler’e Avrupa'dan sürpriz ortak

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
Şok Marketler’e Avrupa'dan sürpriz ortak

Fiyatını 12-14.4 liradan 10-10.5 liraya indirip süre uzatarak halka arzını tamamlayan Yıldız Holding iştiraklerinden Şok Marketler’e Avrupa’dan dev ortak geldi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBDR) Şok Marketler’in yüzde 15.54 payını aldı.

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBDR) Şok Marketler’e ortak oldu. Önce 8-9 Mayıs’ta 12-14.4 liradan halka arza çıkan ancak yeterli talep gelmediği için fiyatı 10-10.5 liraya düşürerek 11 Mayıs’a kadar süre uzatan Şok Marketler’in halka arzı tamamladı. Konsorsiyum lideri Garanti Yatırım tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada nihai halka arz fiyatının 10.5 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Arz edilen paylara toplam 1 milyar dolar seviyesinde talep geldi.

Ortak satışı olmaksızın tamamı sermaye artışı ile gerçekleştirilen halka arz ile Şok Marketler, 360 milyon TL olan sermayesini 578.5 milyon TL’ye çıkararak, artırılan 218.5 milyon TL’lik payları 8 – 11 Mayıs tarihleri arasında halka arz etti. 2.3 milyar TL büyüklüğü ile Şok Marketler halka arzı, Türkiye’de son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük birincil halka arzlardan biri oldu.

İNGİLİZLERDEN İLGİ BÜYÜK

KAP’ta gerçekleştirilen açıklamada halka arz edilen payların yüzde 85’inin yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldığı, yurtiçine ayrılan yüzde 15 oranındaki payların ise bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında eşit olarak paylaştırıldığı belirtildi. EBDR en büyük yabancı yatırımcılardan biri oldu. Açıklamaya göre EBDR, yüzde 15.54 oranla 33 milyon 950 bin adet hissenin sahibi oldu. İngiliz fon yönetimi Genesis Investment Management yüzde 15.60, ABD’li yatırımcı Neuberger&Berman yüzde 0.15, İngiliz GIC Private Limited yüzde 6.18, İngiliz Schroden Investment yüzde 5.49, yine İngiliz Blackrock AM UK London da yüzde 5.30 pay aldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.05.2018)
daha fazla video için
Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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