Şok Marketler’e Avrupa'dan sürpriz ortak
Fiyatını 12-14.4 liradan 10-10.5 liraya indirip süre uzatarak halka arzını tamamlayan Yıldız Holding iştiraklerinden Şok Marketler’e Avrupa’dan dev ortak geldi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBDR) Şok Marketler’in yüzde 15.54 payını aldı.
AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBDR) Şok Marketler’e ortak oldu. Önce 8-9 Mayıs’ta 12-14.4 liradan halka arza çıkan ancak yeterli talep gelmediği için fiyatı 10-10.5 liraya düşürerek 11 Mayıs’a kadar süre uzatan Şok Marketler’in halka arzı tamamladı. Konsorsiyum lideri Garanti Yatırım tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada nihai halka arz fiyatının 10.5 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Arz edilen paylara toplam 1 milyar dolar seviyesinde talep geldi.
Ortak satışı olmaksızın tamamı sermaye artışı ile gerçekleştirilen halka arz ile Şok Marketler, 360 milyon TL olan sermayesini 578.5 milyon TL’ye çıkararak, artırılan 218.5 milyon TL’lik payları 8 – 11 Mayıs tarihleri arasında halka arz etti. 2.3 milyar TL büyüklüğü ile Şok Marketler halka arzı, Türkiye’de son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük birincil halka arzlardan biri oldu.
İNGİLİZLERDEN İLGİ BÜYÜK
KAP’ta gerçekleştirilen açıklamada halka arz edilen payların yüzde 85’inin yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldığı, yurtiçine ayrılan yüzde 15 oranındaki payların ise bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında eşit olarak paylaştırıldığı belirtildi. EBDR en büyük yabancı yatırımcılardan biri oldu. Açıklamaya göre EBDR, yüzde 15.54 oranla 33 milyon 950 bin adet hissenin sahibi oldu. İngiliz fon yönetimi Genesis Investment Management yüzde 15.60, ABD’li yatırımcı Neuberger&Berman yüzde 0.15, İngiliz GIC Private Limited yüzde 6.18, İngiliz Schroden Investment yüzde 5.49, yine İngiliz Blackrock AM UK London da yüzde 5.30 pay aldı.
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