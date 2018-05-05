Şok Marketler ve Penta’ya SPK onayı
YILDIZ Holding, mayıs ayı içinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren Şok Marketler ve Penta Teknoloji’yi halka açacak.
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz için onay alan şirketlerin talep toplama tarihleri ve hisse fiyat aralıkları açıklandı.
Yıldız Holding’ten yapılan açıklamaya göre, Şok Marketler Ticaret AŞ, 8-9 Mayıs’ta talep toplamaya hazırlanırken, hisse fiyat aralığını 12-14.40 TL olarak duyurdu.
Penta Teknoloji ise talep toplama tarihlerini 10-11 Mayıs, hisse fiyat aralığını ise 9.5-11.4 TL olarak açıkladı.
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, Şok Marketler ve Penta Teknoloji’nin halka arzının büyük kısmının sermaye artışı şeklinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
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