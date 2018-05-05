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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.05.2018 - 16:13, Son Güncelleme:

Şok Marketler Ve Penta Teknoloji halka arz için onay aldı

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Şok Marketler Ve Penta Teknoloji halka arz için onay aldı

Yıldız Holding, Şok Marketler Ve Penta Teknoloji'nin halka arz sürecinde SPK onayını tamamladı - Şok Marketler Ticaret AŞ, 8-9 Mayıs'ta talep toplamaya hazırlanırken, hisse fiyat aralığı ise 12-14,40 TL olarak belirlendi. Penta Teknoloji, talep toplama tarihlerini 10-11 Mayıs, hisse fiyat aralığını ise 9,5-11,4 TL olarak açıkladı.

Yıldız Holding, mayıs ayı içinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren Şok Marketler ve Pentatlonuna Teknoloji'yi halka açacak. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz için onay alan şirketlerin talep toplama tarihleri ve hisse fiyat aralıkları açıklandı.

Yıldız Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Şok Marketler Ticaret AŞ, 8-9 Mayıs'ta talep toplamaya hazırlanırken, hisse fiyat aralığını 12-14,40 TL olarak duyurdu. Penta Teknoloji ise talep toplama tarihlerini 10-11 Mayıs, hisse fiyat aralığını ise 9,5-11,4 TL olarak açıkladı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, Şok Marketler ve Penta Teknoloji'nin halka arzının büyük kısmının sermaye artışı şeklinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şok Marketler ve Penta Teknoloji'nin halka arzlarıyla Türkiye'ye yüzlerce milyon dolarlık yabancı kaynak getirerek ülke ekonomisine katkıda bulunacaklarını vurgulayan Tercan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar bu şirketleri hep Yıldız Holding olarak finanse ettik. Şok'un halka arzında hiç hisse satışı yapmıyoruz, Penta'da da arzın büyük bir kısmı yine sermaye artışı yoluyla olacak çünkü bu şirketlere ve potansiyellerine güveniyoruz. Bu vesileyle bir yandan sermaye tabana yayılırken, diğer yandan bu şirketlerin ve dolayısıyla bütün Grubumuzun öz kaynakları güçlenecek. Bugüne kadarki yatırımlar için yapılan borçlanmalar kapatılacak ve yeni yatırımların yapılabilmesinin önü açılacak. Şok Marketler'in ve Penta'nın sendikasyon anlaşmamız nezdinde de herhangi bir borcu kalmayacak."

'HALKA AÇILMAK İÇİN UYGUN ZAMAN'

Tercan, gerek Penta'nın gerek Şok Marketler'in yönetimlerinin kurumsallaştığını ve karlılıkta belirli bir noktaya geldiğini anımsatarak, iki şirket için de halka açılmanın uygun zaman olduğuna inandıklarını aktardı.

Her iki şirketin de yönetimlerinde Yıldız Holding'in söz sahibi olmaya devam edeceğini kaydeden Tercan şu bilgileri verdi: "Her iki şirketimiz de kurdaki dalgalanmalara karşı oldukça sağlam zeminde faaliyet gösteriyor. Zira Şok Marketler tüm ticaretini Türk Lirası üzerinden gerçekleştirirken, Penta dağıtımını yaptığı ürünlerin alış ve satışını aynı para cinsinden yapıyor. Bu halka arzlarla ülkemize yüzlerce milyon dolarlık yabancı kaynak getirilmesini de desteklemiş olacağız."

'ÖZ SERMAYENİN GÜÇLENMESİ HEDEFLENİYOR'

Mart 2018 sonu itibarıyla 24 binin üzerinde çalışan ve 81 ilde yaklaşık 5 bin 500 mağazaya ulaşan Şok Marketler'in belirlenen fiyat aralığına göre toplam halka arz büyüklüğünün 2,6-3,1 milyar TL aralığında olması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışı için tahsisatlar sırasıyla yüzde 15 - yüzde 85 olarak planlanmakla beraber, nihai oranlar talep toplama süreci sonunda kesinleşecek. Garanti Yatırım'ın konsorsiyum lideri ve Yapı Kredi Yatırım'ın da eş lider olarak görev aldığı halka arzda 30'a yakın yerli aracı kurum yer alıyor.

Sermaye artışı ile yapılacak halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmının net mali borçluluğun azaltılması, kalan kısmının ise işletme faaliyetleri çerçevesinde kullanılacağı ifade edildi.

Halka arzla birlikte Şok Marketler'in öz sermayesini güçlendirerek karlılığını daha da artırması ve kar dağıtım politikası çerçevesinde karını yatırımcılarıyla paylaşması hedefleniyor.

PENTA'NIN HEDEF TARİHİ 17 MAYIS

Penta Teknoloji ise hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla toplamda 19 milyon 764 bin 345 TL (ek satış da dahil olmak üzere 21 milyon 345 bin 493 TL) nominal değerli payı 9,5-11,4 TL fiyat aralığından halka arz edecek.

Ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda ise Penta'nın halka açıklık oranı yüzde 44,86 olacak. Şirketin 17 Mayıs'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması hedefleniyor. Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirlerle, mevcut kredi borçlarının azaltılarak, şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi ve bu kapsamda yeni yatırımlar için kaynak yaratılması amaçlanıyor.

Penta Teknoloji'nin halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, eş liderliğini ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ üstleniyor.

Yurt içinde toplamda 26 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyumda, halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 30'unun yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara, yüzde 70'inin ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.

Yurt dışı yetkili aracı kurumları WOOD & Company Financial Services a.s. ve BGC Partners Menkul Değerler AŞ Ek satış hariç olmak üzere, yüzde 41,53'ü halka arz edilecek şirketin yeterli talep toplaması halinde, halka arz edilen payların yüzde 44,86'ya çıkması öngörülüyor.

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