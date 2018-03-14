YILDIZ Holding şirketlerinden Şok Marketler için halka arz başvurusu yapıldı. Şok Marketler’in yüzde 39 hissedarı olan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Şok Marketler’in paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’na 14 Mart 2018 tarihinde hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapıldığı duyuruldu.

İLAN EDİLECEK

Açıklamada, “Şok Marketler paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan ve Kurul’un incelemesine sunulan taslak izahname, Şok Marketler’in (www.sokmarketyatirimciiliskileri.com) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (www.garantiyatirim.com.tr) internet sitelerinde ilan edilecektir” denildi.