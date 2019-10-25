ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte, 26 Ekim aktüel kataloğu
ŞOK aktüel ürünler kataloğu için araştırmalar günler öncesinden başladı. Cumartesi günleri aktüel ürünlerini satışa sunan ŞOK'un 26 Ekim tarihli aktüel kataloğu, marketler zincirinin resmi sayfası üzerinden paylaşılmıştı. Aktüel ürünlerin satışı bir süre devam edecek. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte, 26 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünlere dair bilgiler
ŞOK marketlerinin bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta da ŞOK’un sınırlı sayıdaki avantajlı aktüel ürünleri cumartesinden salı gününe kadar satışta olacak. Peki, ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alıyor?
ŞOK’un aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri 26 Ekim 2019 tarihi itibariyle satışa sunacak. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyatlarla almak isteyen vatandaşlar, kataloğu inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor.
ŞOK'da bu hafta; araç içi süpürge, LG akıllı telefon, bluetooth kulaklık, AUX/IOS/Android kablo, mıknatıslı araç tutacağı gibi pek çok ürün var.
ŞOK aktüel ürün kapsamındaki ürünlerin teknik ve diğer özelliklerini aşağıdaki linkten, ürünlerin görsellerine tıklayarak inceleyebilirsiniz.
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