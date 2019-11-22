ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte 23 26 Kasım ŞOK aktüel kataloğu
Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market, 23 26 Kasım indirimli ürünler aktüel kataloğunu yayınlandı. İndirim fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, bu hafta hangi ürünlerde indirim yapıldığını merak ediyor. Aktüel ürünlerin satışı bir süre devam edecek. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte, 23 26 Kasım ŞOK aktüel kataloğu ve fırsat ürünleri.
ŞOK marketler zinciri bu haftanın indirimli ürünler kataloğunu yayınlandı. Hafta sonu öncesi bütçelerine uygun indirimleri değerlendirecek olan vatandaşlar, ŞOK'un internet sitesi üzerinden yayınlanan 23 Kasım indirim kataloğunu araştırıyor. Bu haftanın aktüel kataloğunda, elektrikli ısıtıcı, nevresim takımı, erkek ayakkabısı gibi ürünlerde yapılan indirim dikkat çekiyor. İşte, ŞOK'un bu haftaki aktüel kataloğunda yer alan ürünler.
ŞOK’un aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri 23 Kasım Cumartesi günü satışa sunulacak. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyatlarla almak isteyen vatandaşlar, kataloğu inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor.
ŞOK indirimlerinde bu hafta, elektrikli ısıtıcı, erkek ayakkabısı, tek ve çift kişilik nevresim takımı, çocuk oyun çadırı, temizlik ve çeşitli gıda ürünleri yer alıyor.
ŞOK aktüel ürün kapsamındaki ürünlerin teknik ve diğer özelliklerini aşağıdaki linkten, ürünlerin görsellerine tıklayarak inceleyebilirsiniz.
23 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
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