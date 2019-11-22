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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.11.2019 - 20:49, Son Güncelleme:

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte 23 26 Kasım ŞOK aktüel kataloğu

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ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte 23 26 Kasım ŞOK aktüel kataloğu

Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market, 23 26 Kasım indirimli ürünler aktüel kataloğunu yayınlandı. İndirim fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, bu hafta hangi ürünlerde indirim yapıldığını merak ediyor. Aktüel ürünlerin satışı bir süre devam edecek. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte, 23 26 Kasım ŞOK aktüel kataloğu ve fırsat ürünleri.

ŞOK marketler zinciri bu haftanın indirimli ürünler kataloğunu yayınlandı. Hafta sonu öncesi bütçelerine uygun indirimleri değerlendirecek olan vatandaşlar, ŞOK'un internet sitesi üzerinden yayınlanan 23 Kasım indirim kataloğunu araştırıyor. Bu haftanın aktüel kataloğunda, elektrikli ısıtıcı, nevresim takımı, erkek ayakkabısı gibi ürünlerde yapılan indirim dikkat çekiyor. İşte, ŞOK'un bu haftaki aktüel kataloğunda yer alan ürünler.

ŞOK’un aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri 23 Kasım Cumartesi günü satışa sunulacak. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyatlarla almak isteyen vatandaşlar, kataloğu inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor.

ŞOK indirimlerinde bu hafta, elektrikli ısıtıcı, erkek ayakkabısı, tek ve çift kişilik nevresim takımı, çocuk oyun çadırı, temizlik ve çeşitli gıda ürünleri yer alıyor.

ŞOK aktüel ürün kapsamındaki ürünlerin teknik ve diğer özelliklerini aşağıdaki linkten, ürünlerin görsellerine tıklayarak inceleyebilirsiniz.

 23 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN 

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