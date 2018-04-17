Soğuk üzüm bağlarını vurdu
Tokat’ın Erbaa ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi üzüm bağlarını vurdu.İlçeye bağlı Karayaka Beldesi ile Ballıbağ, Salkımören, Üzümlü, Bağpınar, Yoldere ve Doğanyurt köylerindeki üzüm bağlarının çoğu soğuk hava nedeniyle zarar gördü.
Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal, "Pazar günü bağcılığın sorunlarını Erbaa’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağcılık Araştırma Komisyonuna anlatmıştık. O gece eksi 4 derece bir hava soğukluğu oldu. Aşırı soğuklar sebebiyle üzümler tamamen yanmış.
Daha önce gezdiğimiz bağlarda da yüzde 25-30 civarında zarar var. Benim tahminim diğer baktığımız bağlarda iki kırım yaprak gitmiş. Bundan da Erbaa ekonomisi yaklaşık 7-8 milyon lira zararı vardır. Üzüm olarak ta bunu bir ileri ki safhada bakmak lazım. 1 hafta sonra bununla ilgili daha net cevap verebiliriz. Tarsim’i aradım bir an önce eksperlerin gönderilmesini ve durumun tespit edilmesini sağladık" dedi.
Üzümlü köyü çiftçilerinden Nail Doğru ise "Bu yörenin bağlarının yüzde 90’ı bitik durumda. Kimi parçalarımızı sigorta yaptırmıştık kimini yaptıramamıştık. Şuanda zararımız yüzde doksan değil yüzde yüz. Borçlarımız var. Mahsul alacak zamanda bağlar gitti. O yüzden devletten bize bir çare diyorum" diye konuştu.
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