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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
IHA
17.04.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Soğuk üzüm bağlarını vurdu

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Soğuk üzüm bağlarını vurdu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi üzüm bağlarını vurdu.İlçeye bağlı Karayaka Beldesi ile Ballıbağ, Salkımören, Üzümlü, Bağpınar, Yoldere ve Doğanyurt köylerindeki üzüm bağlarının çoğu soğuk hava nedeniyle zarar gördü.

Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal, "Pazar günü bağcılığın sorunlarını Erbaa’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağcılık Araştırma Komisyonuna anlatmıştık. O gece eksi 4 derece bir hava soğukluğu oldu. Aşırı soğuklar sebebiyle üzümler tamamen yanmış.

Daha önce gezdiğimiz bağlarda da yüzde 25-30 civarında zarar var. Benim tahminim diğer baktığımız bağlarda iki kırım yaprak gitmiş. Bundan da Erbaa ekonomisi yaklaşık 7-8 milyon lira zararı vardır. Üzüm olarak ta bunu bir ileri ki safhada bakmak lazım. 1 hafta sonra bununla ilgili daha net cevap verebiliriz. Tarsim’i aradım bir an önce eksperlerin gönderilmesini ve durumun tespit edilmesini sağladık" dedi.

Üzümlü köyü çiftçilerinden Nail Doğru ise "Bu yörenin bağlarının yüzde 90’ı bitik durumda. Kimi parçalarımızı sigorta yaptırmıştık kimini yaptıramamıştık. Şuanda zararımız yüzde doksan değil yüzde yüz. Borçlarımız var. Mahsul alacak zamanda bağlar gitti. O yüzden devletten bize bir çare diyorum" diye konuştu.

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