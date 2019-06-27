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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Sibel Deniz-(DHA)
27.06.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Soğuk duş... Yeni bir hata tespit edildi

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Soğuk duş... Yeni bir hata tespit edildi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 Max’larda yaptığı teknik incelemede yeni bir hata tespit etti.

New York Times’te konuyla ilgili çıkan haberde, geçtiğimiz hafta uçuş simülatöründe FAA pilotları yazılımda, Max tipi uçakların burnunu aşağı iten hatalı aktivasyonlar fark ettiğini açıkladı. Yetkililer, en az bir denemede FAA pilotunun, uçağın kontrolünü tekrar ele almak içinÿ kolay ve hızlı bir şekilde Boeing'in acil durum prosedürlerini uygulayamadığını söyledi.

Bir yetkili, testlerde fark edilen bu durumun uçuş sırasında meydana gelmesinin çok düşük bir ihtimal olsa da Boeing'ten hatanın düzeltmesini talep etti. FAA açıklamasında sorundan Boeing'in çözmesi gereken potansiyel bir risk ifadelerini kullanarak bahsetti. Mart ayından itibaren dünya genelinde yaklaşık 500 Max uçağının uçuşları askıya alındı.

Boeing sözcüsü Gordon Johndroe, sorunu gidermek için şirketin yazılım üzerinde çalıştığını ve şirketin 8 aydır Boeing 737 Max tipi uçaklar için bir yazılım güncellemesi geliştirdiğini söyledi.

 

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