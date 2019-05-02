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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.05.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Soğan tarlada 1 lira

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Soğan tarlada 1 lira

Osmaniye'de bu yıl soğan rekoltesinden oldukça memnun olan üretici, soğanın tarladaki kilogram fiyatı ile tezgahta satılan fiyatı arasında yüksek fark bulunmasından yakınıyor.

Osmaniye’de hasadı yapılan turfanda soğan tarlada 1 liraya alıcı bulurken, sofralara gelene kadar tezgahta 6 liraya satılıyor. 

Osmaniye’de kuru soğan hasadı başladı. İlk ürünler hasat edilerek iç piyasada satışa sunuluyor. Bu yıl soğan rekoltesinden oldukça memnun olan üretici, soğanın tarladaki kilogram fiyatı ile tezgahta satılan fiyatı arasında yüksek fark bulunmasından yakınıyor. Üreticiler market ve pazarda yüksek fiyattan satılan soğanın bu yıl tohum fiyatlarını etkileyeceğinden de endişe ediyor. 

Osmaniyeli soğan üreticisi Necati Aykan, soğanda bu sezon rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, “Çok şükür hasadımız bu yıl güzel. Fiyatlarımız önceleri yüksekti. Vatandaşlarımız da soğanı yüksek fiyattan yiyordu. Fakat şu anda fiyatlar kilogramı 1 liraya kadar düştü. Tahmin ediyorum bu seviyeyi korur. İlk hasat ürünlerimizi genelde İstanbul, Trabzon, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine gönderiyoruz. Ülkemizde bu yıl soğan ekimi az yapıldı. Önceleri tarlada fiyatı 2 buçuk lira, 3 lira gibi satılıyordu. Şu anda ise 1 liraya satılıyor. Maliyetimizi zor karşılıyoruz. Gübre mazot ilaç derken üretici olarak sıkıntı çekiyoruz” şeklinde konuştu. 

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