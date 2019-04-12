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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.04.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Soğan fiyatının 1 liraya düşmesi bekleniyor

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Soğan fiyatının 1 liraya düşmesi bekleniyor

Erken hasadın başlamasıyla birlikte soğan fiyatlarında düşüş öngörülüyor.

Türkiye'nin turfanda soğan merkezi olan Adana'da, hasadına başlanan üründe yaklaşık 120 bin ton rekolte bekleniyor.

Kentte yaklaşık 30 bin dekar alanda ekimi yapılan soğanda hasat, depolarda ürün kalmaması ve buna bağlı olarak fiyatların yüksek seyretmesi nedeniyle 15 gün erken başladı. 

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan kentte, yaklaşık 120 bin ton rekolte öngörülüyor. 

Diğer illerdeki hasadın da başlamasıyla soğanın kilogram fiyatının bu ay sonunda 1 liraya kadar düşmesi bekleniyor. 

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğan hasadına ilk olarak Adana'da başlandığını söyledi. 

Hasadın beklenenden önce başladığına dikkati çeken Tekin, "Üretici, soğan fiyatlarının iyi olması nedeniyle erken hasada başladı. Hasadın erken olması hem üretici açısından hem bizim açımızdan daha iyi. Burada üretici de tüketici de kazanacak. Piyasaya yerli ürün girmeye başlayınca fiyatlar da belli bir noktaya kadar düşecektir. Tüketici uygun fiyata ürün alacaktır. Bu durum da hem üretici hem tüketici için olumlu olacaktır." diye konuştu. 

Adana'da yaklaşık 30 bin dekar ekim alanı bulunan soğanda dekar başına ortalama 4 ton ürün alındığını dile getiren Tekin, şöyle devam etti: 

"Bu verimle yaklaşık 120 bin ton civarında soğan üretimimiz olacaktır. Kendi ürünlerimiz çıkıyor. Mayısın ortalarına doğru Adana'daki tüm ürünler hasat edilmiş olacak. Mayısın başından sonra soğanla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin diğer bölgelerinde geçen seneye göre daha fazla ekim olduğunu duyuyoruz. Yerli üretimimiz olan soğan ülkemizin ihtiyacı karşılayacak oranda." 

"FİYATLARIN 1-1,5 LİRA OLMASI BEKLENİYOR"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da fiyatların iyi olması nedeniyle üreticilerin hasada erken başladığını belirtti. Doğan, şunları söyledi: 
"Amaç piyasada olmayan soğanın yerini doldurmak. Adana'dan sonra haftaya Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Bursa'nın Karacabey ilçesinde hasat başlayacak. Soğan hasadı kasıma kadar devam edecek. Hasadın tamamen başlamasının ardından fiyatlar kademeli olarak aşağı düşecektir. Nisan ayının sonunda fiyatların 1-1,5 lira olması bekleniyor. Belki biraz daha aşağı düşebilir. Diğer bölgelerde verim iyi görünüyor. Bu yıl herkes gönül rahatlığıyla soğan yiyebilir." 
Çiftçi Özcan Şimşek de yaklaşık 2 bin dönüm alana soğan ektiğini söyledi. 

Verimin biraz düştüğünü aktaran Şimşek, "Fiyatların iyi olması bize zarar ettirmiyor. Soğan hasadının artmasıyla ithal ürünlerin gelmesi biter. Diğer bölgelerde de hasada başlanmasıyla fiyatlar tüketiciyi sevindirecektir." dedi.

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