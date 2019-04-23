Sofralık zeytinin dörtte biri Almanya'ya ihraç edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSofralık zeytinin dörtte biri Almanya'ya ihraç edildi
GeriEkonomi Sofralık zeytinin dörtte biri Almanya'ya ihraç edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
23.04.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Sofralık zeytinin dörtte biri Almanya'ya ihraç edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sofralık zeytinin dörtte biri Almanya'ya ihraç edildi

Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı Ekim 2018-Mart 2019 döneminde geçen sezonun aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 80,8 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı Ekim 2018- Mart 2019 döneminde geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 80,8 milyon dolar oldu. Zeytin ihracatında 21,5 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, Kasım 2017-Mart 2018 döneminde 42 bin 257 ton zeytinyağı ihracatına karşılık 172 milyon 894 bin dolar gelir sağlandı. Bu sezonun aynı döneminde (Kasım 2018-Mart 2019) ise 85 milyon 532 bin dolar karşılığında 30 bin 315 ton zeytinyağı ihraç edildi.

Zeytinyağı ihracatında 28 milyon 12 bin dolarla ABD ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 11 milyon 657 bin dolarla İspanya ve 8 milyon 933 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

Zeytinyağı ihracatındaki düşüşe karşılık sofralık zeytin dış satımı arttı. Geçen sezonun ilk 6 ayında 35 bin 462 ton sofralık zeytin ihraç edilerek ülkeye 70 milyon 903 bin dolar döviz girişi sağlanmışken, bu sezonun aynı döneminde ihracat miktarı yüzde 46 artarak 51 bin 884 tona, tutarı ise yüzde 14 yükselişle 80 milyon 800 bin dolara ulaştı.

Zeytin ihracatında 21 milyon 516 bin dolarla Almanya birinci, 12 milyon 956 bin dolarla Irak ikinci, 11 milyon 479 bin dolarla Romanya üçüncü sırada yer aldı.

"ZEYTİN İHRACATINDA CİDDİ ARTIŞ OLDU"

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya'daki üretim artışının, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatına olumsuz yansıdığını söyledi.

İspanya'nın zeytin piyasasını belirleyen bir ülke olduğuna işaret eden Er, "İspanya'da bu sezon beklenen rekoltenin üstüne çıkıldı. Beklenti 1 milyon 600 bin tondu ancak gerçekleşen rakam bunun 200 bin ton üstünde. Buradaki yanılma payı Türkiye'deki rekolte kadar. Bu nedenle dünyadaki genel fiyat seviyesi geriledi. Sofralık zeytin ihracatında ise sevindirici bir durum var. Başta ABD olmak üzere birçok ülkeye zeytin ihracatında ciddi artış oldu." dedi.

Er, zeytinyağı fiyatlarının üreten ve tüketen bütün ülkelerde düşük olduğuna dikkati çekti. Dünya zeytinyağı piyasasını yakından takip ettiklerini dile getiren Er, "Şu anda dünyada zeytinyağı fiyatları dip yaptı. Bunun belli bir zaman sonra toparlayacağına inanıyoruz. Bu düşük fiyatların en büyük avantajı tüketiciye olacaktır." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Farınız matlaştıysa dikkat! İşte çaresi

Sadece suyla marul yetiştiriyor

Poşet beyannamesi süresi yarın sona eriyor

Türkiye ile İran arasında şehircilik alanında iş birliği