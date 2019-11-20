Şoförle yolcu temasına yerli metrobüste geçit yok
Bursa İnegöl’de üretilen yerli metrobüs, Beylikdüzü TÜYAP ve Edirnekapı durakları arasında test edildi.
510 beygir gücünde dizel motoru olan metrobüsün iki körüğü 29 koltuğu bulunurken, toplam 291 yolcu kapasitesi var. Her iki tarafında da iniş-biniş kapıları mevcut olduğu araçta, sağ ve sol taraflarında toplam 4 engelli rampası yer alıyor. Çok sayıda USB giriş noktasının olduğu araçta, şoförü ile yolcuları bağımsız bir kabin ayırıyor.
Şoförlerin temel ihtiyaçları düşünülerek dizayn edilen kabinde, araçtan bağımsız olarak ısıtma-soğutma sistemi mevcut. Metrobüsün test sürüşüne İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa katıldı.
Firma yetkililerinden araçla ilgili teknik bilgiler alan İmamoğlu, yolculardan bağımsız bir bölüm olarak tasarlanan şoför kabininde de incelemelerde bulundu. İlk değerlendirmesini test aracında yapan Ekrem İmamoğlu, “Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek, bazı duraklarda her iki yönde iniş-biniş sağlayabilen daha ferah araçlar. Dolayısıyla hem birikmeleri engelleyecek hem de daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşlerini yapıyor. Sürücü kabini, ayrı bir bölüm olması itibariyle de daha güvenli. Her yönüyle ihtiyaçlara göre tasarlanmış bir araç tipi. Tabii araçlar biraz eskimişti. Bu biraz gecikmiş bir yatırım. Hızlı davranmak istiyoruz. En doğru kararı vereceğiz. Metrobüsün daha güvenli, daha konforlu, daha hızlı bir ulaşım aracına dönüşmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
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