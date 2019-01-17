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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
REUTERS
17.01.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

SOCAR, EWE'nin Türkiye enerji varlıklarını alma sürecinden çekildi

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SOCAR, EWE'nin Türkiye enerji varlıklarını alma sürecinden çekildi

Azerbaycan enerji şirketi SOCAR, Alman enerji şirketi EWE'nin Türkiye'de iki doğalgaz dağıtım bölgesini de içeren enerji varlıklarını alma sürecinden çekildiğini açıkladı.

 

SOCAR'dan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "EWE sürecinden çekildik" dedi. Yetkili başka bilgi vermedi. Habertürk gazetesinde bugün yer alan haberde enerji varlıklarını almak için EWE ile Palmet grubunun anlaşma sağladığı bildirildi. Haberde, Palmet Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray'ın EWE Turkey Holding'i 130 ile 150 milyon euro aralığında fiyata satın aldıklarını ve üç ay içinde işlemin tamamlanacağını söylediği ifade edildi.

Palmet'ten bir yetkili de Reuters'ın sorusu üzerine haberi doğruladı ve işlemin tamamlanması için bir kaç detayın kaldığını söyledi.

SOCAR EWE'nin sahip olduğu Bursa ve Kayseri doğalgaz dağıtım bölgeleri ile doğalgaz toptan ticareti yapan EWE Enerji ve Enervis şirketlerini satın almayı ilk çeyrekte tamamlamayı beklediğini Aralık sonunda açıklamıştı.

EWE'nin Bursa ve Kayseri doğalgaz dağıtım şirketlerinde yüzde 80 payı bulunurdu. Hisselerin geri kalan yüzde 10'u Çalık Holding, iki ilin belediyesinde bulunuyor.

EWE, faaliyet raporuna göre 2017'de Türkiye'den yüzde 5 artışla 2.4 milyar lira gelir sağladı. Bu tutarın 2.2 milyar lirası enerji işlerinden, geri kalanı ise tamamına sahip olduğu telekom şirketi Millenicom'dan geldi. Şirketin brüt kârı 240 milyon lira, faaliyet kârı 22 milyon liraydı.

 

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