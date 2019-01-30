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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.01.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

SOCAR, EWE Turkey Holding'i satın aldı

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SOCAR, EWE Turkey Holding'i satın aldı

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev "EWE Turkey’in satın alınmasıyla Türkiye’de doğal gazın üretim, iletim, dağıtım zincirinin tüm halkalarını tamamlayarak ticari açıdan oldukça önemli, stratejik bir adım atmış oluyoruz." dedi.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı konumunda bulunan SOCAR'ın, Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Türkiye Holding ve grup şirketlerini satın aldığı bildirildi.

SOCAR'dan yapılan açıklamada, şirketin Türkiye'nin en büyük üretim güçlerinden biri olmayı hedeflediği kaydedildi. 

SOCAR'ın, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ortaklığıyla Türkiye’de doğal gaz iletimi yaptığı belirtilen açıklamada, "Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding ile iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Milenicom'u satın aldık. EWE Turkey’in satın alınmasından sonra doğal gaz dağıtımında da faaliyet göstereceğiz. Satın alma işlemi, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun onaylarının ardından sonuçlanacak." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, doğal gaz dağıtımının şirketin Türkiye’deki yatırım zincirini tamamlayacak önemli halkalardan biri olduğunu vurguladı. 

Abdullayev, şunları kaydetti: 


"Azerbaycan’ın global markası olan SOCAR, 2013'ten bu yana Türkiye pazarına yıllık 1,2 milyar metreküp doğal gazın toptan satışını gerçekleştiriyor. Geçen yıl açılışı yapılarak faaliyete başlayan TANAP projemizle, Azerbaycan’dan gelen doğal gazın iletimini de sağlıyoruz. EWE Turkey’in satın alınmasıyla Türkiye’de doğal gazın üretim, iletim, dağıtım zincirinin tüm halkalarını tamamlayarak ticari açıdan oldukça önemli, stratejik bir adım atmış oluyoruz. Bu adımla yaratılacak sinerji, Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine ilave değer kazandıracak. Önümüzdeki dönemde pazardaki diğer fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz." 
Türkiye pazarındaki faaliyetlerine 2007'de başlayan EWE Turkey Holding, enerji ve telekomünikasyon alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin dördüncü büyük doğal gaz tedarikçisi olan holding, 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 2,4 milyar liralık konsolide ciroya ulaşmıştı. 

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