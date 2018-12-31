SOCAR, Alman EWE'nin Türkiye enerji varlıklarını almak üzere anlaştı

TÜRKİYE'DE büyük ölçekli petrokimya tesisi yatırımları olan SOCAR, gaz dağıtım alanında 2019'da satın alma yapmak istediğini daha önce açıklamıştı. Şirket geçen yıl 54 milyar metreküp doğalgazın tüketildiği Türkiye'nin doğalgaz pazarında yüzde 20 pay sahibi olmayı hedefliyor.

Satış müzakereleri hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, "SOCAR Türkiye'nin Alman EWE ile iki doğalgaz dağıtım bölgesini almak için yürüttüğü satın alma ileri bir aşamaya geldi. EWE'ye birçoğu lokal başka teklifler de yapıldı. Teklifler arasında SOCAR birinci sıraya çıktı. Satın alma işleminin 2019 yılının ilk aylarında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Satışın EWE'ye ait tüm enerji faaliyetlerini kapsadığını ifade eden müzakereler hakkında bilgi sahibi diğer bir kaynak ise, "SOCAR Türkiye'nin EWE Turkiye'nin altında yer alan başta Bursagaz ve Kayserigaz olmak üzere iştiraklerini satın almak için yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya gelindi. Anlaşmanın kısa sürede sona ermesini, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

SOCAR Türkiye yetkilileri satın almanın ilk çeyrekte tamamlanmasının beklendiğini teyit etti. Bir yetkili, "Satın almanın ilk çeyrekte tamamlanmasını bekliyoruz, bunu konfirme ediyoruz" dedi.

İşlemin tamamlanmasıyla EWE 2007 yılında girdiği Türkiye doğalgaz piyasasından çıkmış olacak. 1.44 milyon abone ile abone sayısına göre Türkiye'nin dördüncü büyük doğalgaz sağlayıcısı konumunda olan EWE geçen yıl 4.1 milyar metreküp doğalgaz tedarik etti.

Bugün resmi tatil olan Almanya'daki EWE yetkililerine Haber anında ulaşılamadı.

FİYAT NETLEŞMEDİ

Faaliyet raporuna göre EWE'nin Türkiye'de Bursagaz ve Kayserigaz dışındaki ana enerji sektörü varlıkları arasında EWE Enerji ve Enervis bulunuyor.

İlk kaynak satış fiyatının nihai halini alamadığını ifade ederek, "Fiyat belirleme sürecin ilerlemesiyle daha net şekillenecek. Ancak satın alma işlemi bundan sonra diğer alıcılar dışarıda bırakılacak şekilde EWE ile SOCAR arasında yürütülecek" dedi.

EWE 2007'de Bursa, 2008'de ise Kayseri doğalgaz dağıtım şirketlerine ortak oldu. İki dağıtım bölgesinde EWE'nin yüzde 80, Çalık Holding'in yüzde 10, iki ilin belediyesinin de yüzde 10'ar hissesi bulunuyor. Şirket ayrıca toptan doğalgaz ticareti yapıyor.

EWE, faaliyet raporuna göre geçen yıl Türkiye'den yüzde 5 artışla 2.4 milyar lira gelir sağladı. Bu tutarın 2.2 milyar lirası enerji işlerinden, geri kalanı ise tamamına sahip olduğu telekom şirketi Millenicom'dan geldi. Şirketin brüt kârı 240 milyon lira, faaliyet kârı 22 milyon liraydı.

Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR'ın Türkiye'de büyük ölçekli petrokimya yatırımları bulunuyor. Aliağa'da petrokimya tesisi Petkim'e ve petrol rafinerisine sahip olan SOCAR Aliağa'ya yeni bir petrokimya tesisi yatırımı değerlendiriyor.

Şirket ayrıca Azeri gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) en büyük hissedarı konumunda.