SMA hastaları için umutlandıran görüşme trafiği

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
16.07.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

SMA hastaları için umutlandıran görüşme trafiği

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SMA hastaları için umutlandıran görüşme trafiği

Dünyada, onkolojiden sonra en önemli yer tutan ikinci hastalık grubu nörolojik hastalıklar... Bir çeşit kas hastalığı olan SMA da (Spinal Muskular Atrofi) bu alanda tedavisi en zor olan hastalıkların başında yer alıyor. Türkiye’de toplam SMA hastası sayısı 1700 civarında. Tip 1 SMA hastaları için oldukça pahalı olan ilaç reçete edilirken, sayıları 1500 civarında olan Tip 2 ve Tip 3 SMA hastaları, bir an önce yüksek fiyatlı ilacın geri ödemeye girmesini bekliyor.

1500 SMA HASTASI İÇİN DE UMUTLUYUM
ABD merkezli Biogen CEO Michel Vounatsos, SGK ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerden iyimser olduğunu kaydederek “Tip 2 ve Tip 3 için de, erişimi sağlayabileceğimiz konusunda umudum çok yüksek” dedi.

CEO OLARAK İLK ZİYARET
Biogen CEO’su Vounatsos, 20 yıldır Türkiye’de Gen İlaç (Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ) ile işbirliklerinin olduğuna işaret ederek, Türkiye’nin kendileri için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Biogen CEO’su olarak ilk kez Türkiye’yi ziyaret ettiklerini aktaran Vounatsos, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan ilacın ruhsatlandırılmasına dair öngördükleri takvime ilişkin soruya, konunun kendileri için önemli bir gündem maddesi olduğunu vurgulayarak “Biogen olarak, özellikle SMA hastaları için erişimin kolaylaştırılması adına ürün ruhsatlandırma başvurusunun en kısa zamanda yapılması üzerinde çalışıyoruz.” İfadesini kullandı.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ MÜMKÜN
Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların milyar dolarlık yatırımlar gerektirdiğine vurgu yapan Biogen CEO’su Vounatsos, Türkiye’ye teknoloji transferi konusunda istekli olduklarını kaydederek “Teknoloji transferinin gündemimize gelmesi için o ülkenin bilimsel altyapısının, insan kaynaklarının ve ekonomik stabilitesinin de bu operasyonu destekleyebildiğini görmek isteriz.” dedi.

SMA hastaları için umutlandıran görüşme trafiği

2017 yılı cirosu 12.3 milyar dolar olan Biogen'in CEO Michel Vounatsos, Hürriyet'in sorularını yanıtladı.

Türkiye’yi, iniş-çıkışları olsa da çok önemli bir ülke olarak gördüklerini kaydeden Vounatsos, Türkiye’de orta sınıfın potansiyeline ve genç nesilin önemine vurgu yaptı.

ÇARESİ BULUNMAMIŞ HASTALIKLAR…
CEO’su olduğu Biogen’i Alzheimer hastalığının tedavisi konusunda en önemli firma haline getirmek istediğini kaydeden Vounatsos, “Çaresi bulunamamış, yıkıcı hastalıklarla mücadele etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

CİROSU 12.3 MİLYAR DOLAR
CEO Vounatsos 40 yıl önce kurulan Biogen’in dünya genelinde 7 bin çalışanın olduğunu kaydetti. 2017 yılı cirosu 12,3 milyar dolar olarak kayda geçen şirketin net kâr büyümesi ise çift haneli. Biogen 35 ülkede direk olarak faaliyet gösteriyor. CEO Vounatsos, Biogen’i, dünyanın en büyük biyoteknoloji firması olarak konumlandırmayı planladıklarını kaydetti.

GEN İLAÇ FORTUNE 500 LİSTESİNDE
Biogen, Türkiye’deki faaliyetlerini ise 20 yıldır Gen İlaç işbirliğinde yürütüyor. Ankara merkezli Gen İlaç ise Fortune 500’ün geçen hafta açıklanan listesine, 897 milyon liralık cirosu ile 253’üncü sıradan giriş yaptı. Şirket, geçen yıl açıklanan Fortune 500 listesinde ise 295’inci sırada yer almıştı. Türkiye ilaç sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak adından söz ettiren Gen İlaç’ın toplam personel sayısı ise 400 kişi seviyesinde. Şirketin, Ankara’daki genel merkezi yurt içi ve yurt dışında 6 ofisi daha bulunuyor.

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