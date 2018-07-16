SMA hastaları için umutlandıran görüşme trafiği

1500 SMA HASTASI İÇİN DE UMUTLUYUM

ABD merkezli Biogen CEO Michel Vounatsos, SGK ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerden iyimser olduğunu kaydederek “Tip 2 ve Tip 3 için de, erişimi sağlayabileceğimiz konusunda umudum çok yüksek” dedi.

CEO OLARAK İLK ZİYARET

Biogen CEO’su Vounatsos, 20 yıldır Türkiye’de Gen İlaç (Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ) ile işbirliklerinin olduğuna işaret ederek, Türkiye’nin kendileri için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Biogen CEO’su olarak ilk kez Türkiye’yi ziyaret ettiklerini aktaran Vounatsos, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan ilacın ruhsatlandırılmasına dair öngördükleri takvime ilişkin soruya, konunun kendileri için önemli bir gündem maddesi olduğunu vurgulayarak “Biogen olarak, özellikle SMA hastaları için erişimin kolaylaştırılması adına ürün ruhsatlandırma başvurusunun en kısa zamanda yapılması üzerinde çalışıyoruz.” İfadesini kullandı.



TEKNOLOJİ TRANSFERİ MÜMKÜN

Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların milyar dolarlık yatırımlar gerektirdiğine vurgu yapan Biogen CEO’su Vounatsos, Türkiye’ye teknoloji transferi konusunda istekli olduklarını kaydederek “Teknoloji transferinin gündemimize gelmesi için o ülkenin bilimsel altyapısının, insan kaynaklarının ve ekonomik stabilitesinin de bu operasyonu destekleyebildiğini görmek isteriz.” dedi.



2017 yılı cirosu 12.3 milyar dolar olan Biogen'in CEO Michel Vounatsos, Hürriyet'in sorularını yanıtladı.



Türkiye’yi, iniş-çıkışları olsa da çok önemli bir ülke olarak gördüklerini kaydeden Vounatsos, Türkiye’de orta sınıfın potansiyeline ve genç nesilin önemine vurgu yaptı.

ÇARESİ BULUNMAMIŞ HASTALIKLAR…

CEO’su olduğu Biogen’i Alzheimer hastalığının tedavisi konusunda en önemli firma haline getirmek istediğini kaydeden Vounatsos, “Çaresi bulunamamış, yıkıcı hastalıklarla mücadele etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

CİROSU 12.3 MİLYAR DOLAR

CEO Vounatsos 40 yıl önce kurulan Biogen’in dünya genelinde 7 bin çalışanın olduğunu kaydetti. 2017 yılı cirosu 12,3 milyar dolar olarak kayda geçen şirketin net kâr büyümesi ise çift haneli. Biogen 35 ülkede direk olarak faaliyet gösteriyor. CEO Vounatsos, Biogen’i, dünyanın en büyük biyoteknoloji firması olarak konumlandırmayı planladıklarını kaydetti.

GEN İLAÇ FORTUNE 500 LİSTESİNDE

Biogen, Türkiye’deki faaliyetlerini ise 20 yıldır Gen İlaç işbirliğinde yürütüyor. Ankara merkezli Gen İlaç ise Fortune 500’ün geçen hafta açıklanan listesine, 897 milyon liralık cirosu ile 253’üncü sıradan giriş yaptı. Şirket, geçen yıl açıklanan Fortune 500 listesinde ise 295’inci sırada yer almıştı. Türkiye ilaç sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak adından söz ettiren Gen İlaç’ın toplam personel sayısı ise 400 kişi seviyesinde. Şirketin, Ankara’daki genel merkezi yurt içi ve yurt dışında 6 ofisi daha bulunuyor.