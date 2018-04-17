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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
17.04.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Slovenya’ya 45 milyon Euro’luk yatırım yaptı

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Slovenya’ya 45 milyon Euro’luk yatırım yaptı

Yıldız Entegre, yurt dışındaki yatırım halkasına Slovenya’yı da ekledi. ABD’deki tesislerinin yanı sıra Romanya’da üretime başlayan ve Rusya’daki yatırımına devam eden Yıldız Entegre, Slovenya’nın tek yonga üreticisi olan Lesna TIP adlı fabrikayı satın aldı. Şirket, 45 milyon Euro tutarındaki modernizasyon çalışmalarının ardından fabrikada hem kapasiteyi hem de istihdamı artıracak.

Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Yıldız Entegre, ABD ve Romanya’dan sonra yurt dışı yatırımlarına Slovenya’yı da ekledi. Yıldız Entegre, Slovenya’nın Otiški Vrh kentindeki Lesna TIP adlı fabrikayı satın aldı. 

Yıldız Entegre’nin bünyesine kattığı Lesna TIP, Slovenya’nın tek yonga levha üreticisi konumunda bulunuyor. Sunta ve dekor kağıt kaplı panel üretiminde uzmanlaşmış olan fabrika, kapasite artışı ile birlikte günlük 1.500 metreküp, yıllık 490.000 metreküp üretim kapasitesine sahip olacak. Yıldız Entegre, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 300 kişi istihdam edilecek fabrikada maliyeti 45 milyon Euro’yu bulacak yatırım ve modernizasyon çalışmalarına başlayacak.

 “AVRUPA PAZARINDAKİ YERİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, 2010 yılında ABD ile başladıkları yurt dışı atağına, 2014 yılında Romanya’yı ekledikleri; Rusya projesi devam ederken de, Slovenya’da satın aldıkları üretim tesisiyle Yıldız Entegre’nin küresel oyuncu kimliğini pekiştirdiklerini vurguladı. Hakkı Yıldız, “Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı ilke edinmiş bir grup olarak; küresel büyüme vizyonumuza da katkıda bulunacak her türlü yatırım fırsatını yakından inceliyoruz. Son olarak Slovenya’da imza attığımız bu katma değerli yatırımın, Avrupa’daki varlığımızı pekiştireceğine;  Yıldız Entegre’nin bir dünya markası olma hedefine büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Hayata geçen Romanya yatırımımızın ardından, Rusya ve Slovenya’daki projelerimizin tam kapasiteyle üretime başlamasıyla, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya’nın tamamına; hatta Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan’ı da içine alan geniş bir coğrafyaya hitap edeceğiz” diye konuştu.

SIRADA RUSYA VAR

ABD’de orman, liman ve depolama tesisleri olan Yıldız Entegre’nin Romanya’nın Oarja Bölgesi’nde 460 bin metrekare üzerine inşaa ettiği ağaç işleme tesisinde üretilen ve mobilya endüstrisinde kullanılan MDF, laminant parke ile kapı tüm bölgeye ihraç edilecek.

Şirketin Rusya’nın Vladimir bölgesinde yatırım çalışmaları devam eden bir diğer fabrikası ise bölgenin en önemli yatırımları arasında yer alacaktır. 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerine kurulan fabrikada bin kişiye istihdam sağlanacak. Fabrikada yıllık 500 bin metreküp MDF, 700 bin metreküp yonga levha ve 30 milyon metrekare parke üretimi gerçekleştirilecek.

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