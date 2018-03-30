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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU/BURSA EKONOMİ ZİRVESİ
30.03.2018 - 22:39, Son Güncelleme:

Sloganımız insana yatırım

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Sloganımız insana yatırım

Nitelikli iş gücü ve katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapıldığını anlatan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Fiziki yatırımların birçoğunun tamamlandığı bölgemizde yeni dönem sloganımız da insana yatırım olacak. Bursa üretim, ihracat ve istihdam ile Türkiye’nin en önemli şehridir” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’nin üretim ve istihdam alanında en önemli şehirlerinin başında gelen Bursa’da yatırımlar artıyor. Hürriyet gazetesi tarafından düzenlenen Nef ve Bursa Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Ekonomi Zirvesi: Endüstri 4.0/Otomotiv’in açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Dünyadaki gelişmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi, büyük Türkiye’nin baş aktörü de; katma değerli üretimin, nitelikli insan kaynağının ve eşsiz bilgi birikiminin bulunduğu Bursamız olacaktır. Fiziki yatırımların birçoğunun tamamlandığı bölgemizde yeni dönem sloganımız da insana yatırım olacak” dedi.

MARMARA HAVZASI ÖNEMLİ

Burkay, şöyle devam etti: “Dünyadaki kalkınma örneklerini incelediğimizde gelişmiş ekonomilerin lokomotifliğini kentler ve bölgeler üstlenmektedir. Nasıl ki Almanya, ekonomik gücünü Baden Württemberg’den, Amerika San Francisco’dan, Çin Guangzhou’dan alıyorsa; Türkiye’de de bu rolü üstlenmeye en layık bölge Bursa’nın merkezinde bulunduğu Marmara Havzası’dır. Bizler de bu vizyonla başardıklarıyla yetinmeyen, Türkiye’nin kalkınmasına daha büyük katkılar sağlayacak bir Bursa için yerel kabiliyetlerimizi harekete geçirdik. Bu değişimin en önemli adımı ise ortak aklın gücünü tek bir hedefte birleştirdiğimiz zihniyet dönüşümüdür” dedi.

18 BİN ŞİRKET KURULDU

Bursa’nın son 5 yılda ortalama yüzde 7.5 gibi yüksek bir performansla büyüdüğünü vurgulayan Burkay, şöyle konuştu: “Bu dönemde merkezi bütçeye katkılarımız yüzde 120 arttı. Bu süreçte kentin kişi başına düşen milli geliri 12 bin dolara kadar çıktı. Açılan şirket sayısında rekorlar kırdık. Bursa’da son 5 yılda 18 bin yeni şirket kurulurken, Türkiye’de açılan her 100 şirketten 4’ü Bursa’da faaliyete geçmiş oldu. Türkiye’nin 4 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat hedefini bugünden yakaladık. Yakın gelecekte 8 dolarlık hedefe de ulaşacağız. BTSO’nun da katkılarıyla 2013’te 23 olan Ar-Ge merkezli firma sayımız 4 kattan fazla artarak 100’e ulaştı. Bursa ihracatta 14 milyar dolar barajını aşarak yeni bir başarı elde etti. İhracatı artırmaya yönelik projelerimizin katkısıyla son 5 yılda kentimize 920 yeni ihracatçı kazandırdık. Bursa yaklaşık 5 milyar dolarla Türkiye’nin en yüksek dış ticaret fazlası veren ili oldu. Son 5 yılda Bursa sanayisi Türkiye sanayisi içindeki payını yüzde 6.25’e çıkardı. Kentimizin yakalamış olduğu bu başarıların altında iş dünyası temsilcilerimizin azmi ve heyecanı yatıyor.”

Bursa’da örnek projelerle başlattıkları değişim ve dönüşüm rüzgarının, başta Marmara Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’nin uygulama sahasına girdiğini ifade eden Burkay, şu değerlendirmeyi yaptı: “Özel sektörün gücüne güç katan hizmet odaklı bir modelle şimdi yeni bir dönemin kapılarını araladık. Bundan sonra da bizlere sunulanlarla yetinmek yerine planladığımız geleceği birlikte inşa edeceğiz. Başarıları sürdürülebilir kılmak adına mevcut projelerimizi geliştirmeyi ve yeni projelerle Bursa iş dünyamızın önünü açmayı sürdüreceğiz. 25 milyar dolarlık yatırımla ülkemizin yeni sanayi devrimine geçişinde sembol olacak TEKNOSAB’da ilk fabrika binalarımızın inşasına bu yıl başlayacağız. TEKNOSAB, yüksek teknolojili yatırımlarla kentimize 40 milyar dolarlık ihracat değeri katacaktır. Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini gerçekleştiren teknolojik ürünlerimizin uluslararası pazarlarda yer alması da yeni dönemdeki hedeflerimiz arasında.”

Burkay, “Türkiye’nin gerek sınır ötesinde gerekse de yurt içinde haklı ve güçlü bir mücadele sürdürdüğünü belirten Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası olarak Türkiye’nin hedeflerine liderlik ederek büyüyen bir Bursa yolunda önemli mesafeler kat ediyoruz. Birçok kesim tarafından hayal gibi görünen makro projeleri bir bir hayata geçirirken, Bursa’nın ticaret ve sanayi hayatındaki tüm dinamiklerinin gönülden destekliyoruz.”

Sloganımız insana yatırım

200 MİLYON LİRALIK PROJE

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından “Gökmen Projesi” kapsamında yapımına başlanan, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezinin (GUHEM) önemine dikkat çeken İbrahim Burkay, “Bursa’yı uzay havacılık ve savunma gibi sektörlerde de söz sahibi yapmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden merkez tamamlandığında Avrupa’da en iyi, dünyada ise ilk 5 havacılık ve uzay merkezinden birisi olacak. Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı merkeze Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 80 milyon liralık destek sağlıyor. GUHEM, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile 200 milyon liralık bütçesi ve modern mimarisiyle uzay ve havacılık alanında Türkiye’nin en önemli merkezi durumuna gelecek. Yaklaşık 150’nin üzerinde interaktif düzenek, havacılık öğrenme merkezi, uzay inovasyon atölyesi ile dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı GUHEM’in ilk katında modern uçuş simülatörleri de yer alacak” dedi.

Sloganımız insana yatırım

ŞEHRİN GELECEĞİ PARLAK

BURSA’nın geleceğinin çok daha parlak olduğunu anlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, Ekonomi Zirvesi’nin açılışında şunları söyledi: “Şehrimizin Türkiye açısından önemi çok büyük. Üretim, istihdam ve ihracatta Bursa üst sıralarda yer alıyor. Ancak biz bunlarla yetinmiyoruz ve Bursa’nın geleceğinin daha parlak olduğunu söylüyoruz. Bursa coğrafi konumu açısından da Türkiye açısından önemli bir yere sahip. Bursa sanayisi ve üretimi, hem de ihracata uygun konumu ile Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarına sahiptir. Bunu geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşıyacaktır. Bilindiği gibi otomotiv sektörü küresel ticaretten en fazla pay alan alanlar arasında. Türkiye’nin ihracat yüzdesini arttırmakta. Endüstri 4.0 projesi 15-20 yıl gibi bir zaman diliminde tamamlanacak. Mutlaka artıları ile birlikte eksiler de olacak ve uygulama aşamasında engeller ile karşılaşılacaktır. Ancak Bursa’nın ve Türk sanayicisinin bunların üstesinden gelecek gücü bulunmaktadır.”

Sloganımız insana yatırım

HER ZAMAN SAHADA VE ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ

EKONOMİ Zirveleri’nin gelişen kentler açısından önemli bir noktaya ulaştığını anlatan Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu zirvelerde en büyük amacımız, şehrin önemli kanaat önderleri ile birlikte şehrin ekonomisini mercek altına almak, yatırımlar başta olmak üzere üreticilerin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırmak, zirve sonrasında çıkan sonuçları kamuoyu ile paylaşmak. Biz Hürriyet olarak yaptığımız haberlerde hep sahada ve üreticinin yanında olmayı tercih ediyoruz. Burada Ekonomi Zirvesi’ne Endüstri 4.0/Otomotiv ara başlığı atarak bu önemli şehrin iş dünyasının karşılaştığı sorunları ve çözümlerini inceleyeceğiz. Hürriyet gazetesi olarak otomotiv sektörü ile uzun yıllara dayanan çok derin bağlara sahibiz. Türkiye’de bu sektörlerin gelişmesinde Hürriyet gazetesinin de büyük payı olduğuna inanıyoruz. Bugün Hürriyet gazetesi olarak yaptığımız haberler ile günlük 1.2 milyon kişiye erişiyoruz. Hurriyet.com.tr ise günlük 5.5 milyon tekil kullanıcıya ulaşıyor ve 51 milyon sayfa görüntüleniyor” dedi.

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