Sızıntıya karşı 4 gemiyle geliyor

Kor tutucunun, 4 gemi ile Rusya’dan Haziran ayında açılacak olan Akkuyu Limanı’na getirileceğini anlatan Zoteeva, “Nükleer santralın ilk reaktörü 2023’e yetiştirilecek. Çok hızlı bir şekilde inşaat çalışmaları devam ediyor ve yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Akkuyu NGS’nin Genel Müdürü Zoteeva ve Genel Müdür Yardımcısı Anton Dedusenko, Rosatom’un davetlisi olarak katıldığımız Rusya’daki ATOMEXPO Fuarı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Akkuyu’da birinci ünitenin duvarların örülmesi çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

Akkuyu’da yapılacak santrale benzer iki santralı şu an Rusya’da tamamladıklarını anlatan Zoteeva, “Bu iki santral Fukuşima sonrası bütün güvenlik şartlarına uygun olarak inşa edildi. 3 ana koruma sistemi mevcut. Birincisi aktif ve pasif koruma sistemleri var. Akkuyu’da önceki nesillere göre koruma yöntemlerinin sayısı artırıldı. İkinci sistem kor tutucu dediğimiz ve bizim mühendislerimizin hazırladığı bir model. Bunu bir nevi çeşitli metallerin alaşımından yapılmış dev bir tas gibi düşünün. Herhangi bir erimiş uranyum kaçışı olursa o uranyum tasın içine girdiği zaman venüs çiçeği gibi uranyum orada hapsolacak. Bu nedenle toprağa ve suya sızma olmuyor, tamamen gömülmüş oluyor. Herhangi bir risk yok o nedenle” bilgisini verdi. Kor tutucunun 4 gemiyle aynı anda taşınarak Türkiye’ye getirileceğini anlatan Zoteeva, Türkiye’ye ilk reaktörün de 2021’de taşınacağını kaydetti.

HİSSE SATIŞINDAN VAZGEÇTİK

AKKUYU Nükleer Genel Müdürü Zoteeva, hisse satışı ile ilgili de şimdilik yüzde 49’luk satıştan vazgeçtiklerini söyledi. Zoteeva, Akkuyu NGS’deki ortaklık arayışına yönelik şunları söyledi: “Bu konudaki stratejimizi biraz değiştirdik. Çünkü her yıl santralimizin değeri yapılan yatırımlar neticesinde artıyor. Bu kapsamda yüzde 49’luk hissenin satılmasından vazgeçtik. Değerimiz çünkü sürekli artıyor. Şu an iki potansiyel yatırımcı ile görüşmelerimiz sürüyor. Buna uzun vadeli bir süreç olarak bakıyoruz. Biz tekliflere açığız ama bizim için ciddi yatırımcılar lazım. Acelemiz yok, kendi paramız var ve biz şu an en düzgününü seçmeye çalışıyoruz.”