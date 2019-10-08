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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

Sızıntıda korkunç şüphe

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Sızıntıda korkunç şüphe

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya'nın kuzeydoğu kıyılarında eylül ayının başından beri devam eden petrol sızıntısının kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini söyledi.

Bolsonaro, Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, petrol sızıntısının kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini öne sürdü.

Sızıntının kaynağı konusunda net bir şey söylemeyen Jair Bolsonaro, buna yol açan sebebin suç niteliğinde olabileceğini ifade etti.

Bolsonaro, pazar günü yaptığı açıklamada, bir ülkenin şüpheli olarak radarlarında olduğunu belirtmişti.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras'ın başındaki isim olan Roberto Castello Branco ise sızıntıyı "çok üzücü bir afet" olarak nitelendirirken, sızıntının kaynağına dair herhangi bir ipucu bulamadıklarını kaydetmişti.

100 TONDAN FAZLA

Petrobras, geçen hafta, yapılan tahliller sonucu denize sızan petrolün kendi ürettiği tür petrol olmadığını açıklamıştı. Petrobras'ın, pazar günü itibarıyla 130 ton petrolün denizden toplanmasına yardımcı olduğu bildirildi.

Yetkililer, sızan petrolün kaynağı henüz tespit edilemeyen tek bir noktadan yayıldığını ifade ediyor.

Çevre Bakanı Ricardo Salles, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın kuzeydoğu kıyıları boyunca yayılan 100 tondan fazla petrolün 42 şehri etkilediğini ifade etmişti. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (08.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar!
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