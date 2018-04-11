Size kanka buluyor!

DÜNYA Facebook skandalını konuşurken, yerli girişimciler geliştirdikleri farklı ihtiyaçlara çözüm bulan sosyal ağlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu girişimlerden biri de Smopin. Lise arkadaşları Emir Emanetoğlu, Gökhan Çınar, Alp Doğan Urut, Tuna Baran Urut ve Ali Can Demiralp tarafından kurulan Smopin, kullanıcıların konu başlıklarına göre kafa dengi arkadaşlar bulmasını sağlayan bir mobil uygulama. Yeni arkadaş edinmenin birçok kişi için giderek zorlaştığını belirten Emanetoğlu, “Bir tanışma sitesinin yaptığı araştırmaya göre yeni arkadaş edinirken en çok aranan özellik karşınızdaki kişiyle en azından 1 tane ortak ilgi alanızın olması. Smopin tam da bu sorunu çözüyor. Konuşmak istediğiniz herhangi bir konuyu giriyorsunuz. Smopin, sizinle o konuda konuşmak isteyen yeni birini buluyor ve eğer iki taraf da isterse direkt bu konuda sohbete başlıyorsunuz. Sohbetten keyif alırsanız bu kişiyle gerçek hayatta da arkadaş olma şansınız artıyor. Tabi her konuştuğunuz kişiyle arkadaş olmak zorunda da değilsiniz. Sadece bir konuda tavsiye almak veya fikir alışverişinde bulunmak için de Smopin’i kullanabilirsiniz” dedi.

AMAÇ KEYİF ALINMASI

Smopin’in algoritmasının benzer konuda konuşmak isteyen kullanıcıların birbirini bulma şansını arttırdığını ifade eden Emanetoğlu, şunları söyledi: “Buna ek olarak burada herkes birbirinin konuşmak istediği konuyu görüyor. Böylece yeni tanıştığınız kişilerle hangi konuda sohbet açmanız gerektiğini biliyorsunuz. Çoğu arkadaş edinme uygulaması sizi çok sayıda potansiyel yeni arkadaşla eşleştiriyor. Fakat bu kişilerle iki tarafın da ilgisini çeken keyifli bir sohbet başlatmanıza yardımcı olmuyorlar. Smopin’in amacı, sizi diğer uygulamalardaki gibi maksimum sayıda kişiyle eşleştirmek değil. Amacımız maksimum sayıda kafa dengi kişiyi bulmanızı ve sohbetlerden keyif almanızı sağlamak.”

40 BİN KEZ TANIŞTIRDILAR

Şu an sosyal ağlarında 25 bin kayıtlı kullanıcı olduğunu söyleyen Emanetoğlu, 40 bine yakın yeni tanışmaya aracı olduklarını anlattı. Emanetoğlu, “Sadece geçtiğimiz hafta Smopin’de 50 bin mesaj atıldı. Bu rakamların hızla büyümesini hedefliyoruz” dedi. Uygulamanın ücretsiz olarak kullanıldığına dikkat çeken Emanetoğlu, “Daha fazla kişiyle daha kısa zamanda arkadaş olmak isteyenler için ise üyelik sistemi getireceğiz. Üyeler uygulama içerisinde bazı ekstra avantajlara sahip olacak ve konuşmak istedikleri kişilerle tanışma şanslarını arttırabilecekler. Buna ek olarak, markaların kullanıcıların ilgi alanlarına göre onlarla iletişime geçebileceği bir gelir modeli de düşünüyoruz. Örneğin gelecek konserleri merak eden bir kullanıcı, isterse anlaşmalı bilet firmalarının profiline konuşma isteği gönderip merak ettiği soruları sorabilecekler” diye konuştu.

İLK HEDEFLERİ YURTDIŞINA AÇILMAK

Emanetoğlu, gelecekteki hedeflerini şu şekilde anlattı: “En kısa zamanda ise yurtdışına açılmak istiyoruz. Hayalimiz, kafa dengi kişilerle tanışılıp ortak konularda sohbet edilebilen global bir uygulama olmak.”

3 FARKLI KONUDA DESTEK GÖRDÜLER

TÜRKİYE İş Bankası’nın desteklediği Workup girişimcilik programının kendilerine 3 farklı şekilde yardımcı olduğunu belirten Emanetoğlu, “Birincisi ne zaman bir problem ile karşılaşsak bizi hemen ilgili konuda bilgi ve birikim sahibi kişilerle yani mentörlerle tanıştırdılar. İkincisi, çok faydalı eğitimler aldık. Üçüncü ve son olarak Workup’ın en büyük artılarından biri “Girişimci Kardeşliği” kültürü. Workup içerisinde sadece mentörler değil girişimler de birbirine problemleri aşmada elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor ve çeşitli iş birlikleri yapıyorlar. Örneğin; biz birçok girişimin yazılımcı ortaklarından uygulamamızı daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye çok faydalı fikirler aldık” dedi.

YERLİ AKILLI SAKSI DÜNYAYA AÇILIYOR

KENTLEŞME ve günlük koşuşturmaların etkisiyle doğadan gittikçe kopuyoruz. Evlerimizde yetiştirdiğimiz bitkilerle bu bağı korumaya çalışıyoruz ancak imkanlar her zaman buna el vermiyor. Evi yeterince güneş almayan, doğru sulama yapamayan, iş seyahatlerine çıkmak zorunda kalan insanlar bitkileriyle ilgilenemediği için bu çabaları sonuç vermiyor. Bu sorunlara çözüm olarak Türkiye’de genç girişimciler tarafından geliştirilen ‘Plantone: Diversity’ isimli akıllı saksı, doğayla bağımızı korumamıza yardımcı olan bir icat. 5 adet bitki yetiştirebildiğimiz, 45 günde bir su tankını doldurmamız yeterli olan ve ışığı kendi sağladığı için evimizde istediğimiz yere koyabildiğimiz bu saksı sayesinde, evlerimizi birer bahçeye çevirmek, yemeklerimizde kullanacağımız nane, fesleğen gibi bitkileri yetiştirmek mümkün. 2019 yılı içerisinde ikinci ürünü de kullanıma sunmayı hedefleyen ekibin proje müdürü Ömer Halifeoğlu, “Plantone ailesi ile insanların tekrar doğayla iç içe olabilmesini sağlamak ve üretimi Türkiye’ de yaparak ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz” dedi. Plantone: Diversity kitlesel fonlama platformu Kickstarter’da destek arıyor. Kickstarter sonunda seri üretime geçilecek ve ürün satışa çıkacak.

GENÇLER YARINI İNŞA EDECEKLER

TÜRKİYE Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) “Yarını İnşa Et” dijital dönüşüm eğitim programının detayları paylaşıldı. TTGV Başkanı Cengiz Ultav’ın verdiği bilgilere göre programa gönüllü katılan ve daha önce Arduino veya benzeri bir platformda çalışan öğretmenler, iki günlük uygulamalı elektronik ve programlama eğitimi alıyor. Ardından öğretmenler, en fazla dört beş öğrencinin yer aldığı gönüllü takımlarını oluşturuyor. Gönüllü öğrenci takımları, öğretmenlerinin rehberliğinde çevrelerinde tespit ettikleri sorunlara çözümler geliştiren projelerin demolarını oluşturuyorlar. Demolarını tamamlayan öğrenci takımları, projelerini hikâyeleştirerek ve görsellerle anlatarak TTGV’nin yariniinsaet.org program web sayfasına aktarıyorlar. Her yıl iki dönem şeklinde yürütülecek programın her döneminde en başarılı projeler, bağımsız bir jüri tarafından seçilerek kamuoyuna açık bir etkinlikle ödüllendirilecek.

HAFTANIN YATIRIMI

Düğün.com, iyisahne.com’u satın aldı

TÜRKİYE’de her yıl evlenen 600 bin çiftin 300 bininin kullandığı düğün.com, etkinlik planlayan birey ya da kurumları müzisyen, müzik grubu ya da orkestralarla buluşturan topluluk temelli pazar yeri iyisahne.com’u satın aldı. Düğün.com CEO’su Emek Kırbıyık, “Kullanıcılarımız düğünlerini daha da güzelleştirecek hizmeti tek adresten alabilecek” dedi. İyisahne.com Kurucu Ortağı Sinan Zabunoğlu ise, “Bizden önce var olmayan bir pazarın ilk oyuncusu olarak çok önemli bir topluluğu bir araya getirmeyi başardık” dedi.