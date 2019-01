Sizde olmayanı buluyorlar! ‘Reminis App’ farkında olmadan çekilen fotoğraflarınıza ulaşıyor

ARTIK her an her yerde fotoğraf veya videolar hayatımızda. Maçlarda, törenlerde veya kutlamalarda... Özellikle profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen bu fotoğraflara ulaşmak ise neredeyse imkansız. Peki bu fotoğrafları bulmak ister miydiniz? Cevabınız evet ise şimdi anlatacağımız startup’a mutlaka bir göz atmanız gerekiyor. Utku Gürçağ Borataç, Özgür Özkan ve Yücel Peynirci’nin hayata geçirdiği ‘Reminis App’ uygulaması, profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen etkinliklerde çekilen fotoğraflarınızı bulunuyor.

Bir akıllı telefon uygulaması olan Reminis App’i indiriyorsunuz. Uygulama yüzünüzün üç fotoğrafını çekiyor. Sonra çekilen profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf havuzunu tarıyor ve size benzeyen tüm fotoğrafları ekrana getiriyor. Tabii ki bu işin en basit anlatımı. Arka planda yapay zekâ gibi teknolojiler de yer alıyor.

KONUM TAHMİNİ YAPIYOR

Özgür Özkan ve Yücel Peynirci ile Reminis App’i hayata geçirdiklerini anlatan Reminis App Kurucu Ortağı Utku Gürçağ Borataç, “Özgür ile ikimiz farklı firma ve işlerdeyken birbirimize birçok konuda yardım ederdik. Özgür İngiltere’ye Vertu firmasında çalışıp Danimarka Microsoft’ta çalışmak için kabul edildiği dönem geliştirmek istediği bir teknoloji için TÜBİTAK’tan Genç Girişimci desteği hibesi almıştı. Biz bu arada iletişim halindeyken bir gün bana gece 3’te bir mesaj attı ‘bu sence çalışır mı?’ şeklinde. Benim cevabım çalışır veya çalışmaz değil, beraber yapalım şeklinde oldu ve ortak olduk. Yücel, üniversiteden uzun yıllardır arkadaşım o da teknolojik Ar-Ge süreçlerinin sonuna doğru ürün geliştirme aşamasında bize ortak oldu” dedi.

Öncelikli olarak bir Ar-Ge firması olduklarını aktaran Borataç, görüntü, medya işleme ve yapay zekâ konularına odaklanmış bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Borataç, Reminin App ile neler yaptıklarını şu şekilde aktardı: “Hepimizin cebinde artık bir kamera var. Bugün her anımızı ya biz ya da bir başkası kaydediyor. O başkası bir tanıdıksa içinde olduğunuz fotoğraf veya videoyu isteyebiliyorsunuz. Ama bir profesyonel fotoğrafçı sizi kalabalık bir mezuniyet, maraton, festival veya kongrede ya da dans ederken çektiğinde o anlarınız adını bile bilmediğiniz birilerinin SD kartlarında kayboluyor. Biz dedik ki kaydedilen her anımızın içinde yüzümüz var o zaman yüzümüz ile profesyonel fotoğraflarımızı arayabileceğimiz bizi çeken fotoğrafçılara ulaşabileceğimiz bir platform olsun. Bu sayede de o fotoğraflar SD kartlardan çıksın. Biz de bu teknolojinin temeli ve geliştirecek altyapı vardı. İşin sırrı yaptığımız sistem her fotoğrafa bakmıyor, sizin fotoğrafınızın sistemde nerede olabileceğini tahmin ediyor. Eğer günümüz yüz tanıma sistemlerini kullanmış olsak hem çekilmeden önce sisteme yüzünüzü kaydetmeniz gerekirdi hem de fotoğraf sayısı arttıkça farklı anlarınız artık bulunmaz olur araya çok fazla başka kişinin yüzü karışırdı.”

10 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Bugüne kadar Reminis App sayesinde 10 binden fazla kişi içinde olduğu fotoğrafları fotoğrafçılardan, fotoğrafçıyı tanımasına gerek kalmadan alabildiğini aktaran Borataç, “100’den fazla etkinlikte Reminis kullanıldı. Büyüme oranımız aylık yüzde 30 minimum. Ki bu da bizim birçok test yapmamıza sistemi herkese açmamamıza rağmen olan bir büyüme” diye konuştu. Borataç, gelecekteki hedeflerini şöyle özetledi: “Kısa vadede pazar uyumunu yakalayıp, Ar-Ge çalışmalarımızı ilerleteceğiz. Ulusalda pazarın yüzde 10’unu içeri alıp, ABD’ye ‘SAAS’ yazılım ihracatına başlayacağız. Uzun vadede ise insanların vazgeçemediği günlük hayatta yerini almış bir ürün olmak istiyoruz.”

ABD’YE AÇILMAK İÇİN DESTEK ALDI





BUGÜNE kadar aldıkları desteklere değinen Borataç, “TÜBİTAK’tab 150 bin TL’lik Genç Girişimci Hibesi aldık. Sonrasında Sabancı Üniversitesi Sucool ön kuluçka merkezi İnnovent AŞ’nin desteğiyle İngiltere’ye açıldık. Türk Telekom’un Pilot programı ile tedarikçi konumunda 90 bin TL’lik bir hibe ile desteklendik. 100 bin dolar Amazon Bulut desteği aldık. STRS Yatırım AŞ’den StartersHUB XO programı ile pazar uyumunu bulmak için 20 bin dolarlık bir yatırım aldık. Son olarak katıldığımız İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek sayesinde Big Bang Startup Challenge sahnesine çıktık. Burada IBM’den 120 bin dolarlık teknoloji desteği, Enerjisa’dan 50 bin TL, İTÜ ARI Teknokent’ten ofis desteği ve Innogate Programı’na katılarak, ABD’ye açılma desteği aldık” dedi.