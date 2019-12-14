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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
14.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sivil gemi sektörüne ‘savunma’ desteği

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Sivil gemi sektörüne ‘savunma’ desteği

Sivil gemi ve deniz teknolojileri ile yan sanayi ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla teknik komite kuruldu.

Üyeleri arasında Savunma Sanayii Başkanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan da birer temsilcinin olacağı komite, askeri gemi inşasında edinilen tecrübelerin sivil sektöre aktarılmasını sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesi’nin (DENİZ-TEK) Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre DENİZ-TEK, gemi ve deniz teknolojileriyle gemi yan sanayisine ilişkin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip edecek. Türkiye ile yabancı ülkeler arasında işbirliği imkanlarının geliştirilmesine yönelik tavsiyeler hazırlayacak olan DENİZ-TEK, sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi ürünlerinin geliştirilmesi konusunda stratejiler üretecek, tavsiyede bulunacak.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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