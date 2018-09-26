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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2018 - 15:17, Son Güncelleme:

Sivas'ta yemeklik patateste 60 bin ton rekolte bekleniyor

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Sivas'ta yemeklik patateste 60 bin ton rekolte bekleniyor

Sivas'ta yemeklik patates üretiminde 60 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.

TÜRKİYE'NİN patates üretim merkezlerinden Sivas'ta yemeklik patates hasadı başladı. Kentte 55 bin dekar arazide ekim yapılan patatesten, 60 bin ton rekolte bekleniyor. 

Hasat dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kızılırmak Havzası üzerinde bulunan Yeşilyurt mevkisinde "Patates Tarla Günü" etkinliği düzenlendi. 
İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ın tohumluk patates üretiminde Türkiye ikincisi, yemeklikte ise sekizinci olduğunu söyledi. 

Sivas'ın patates üretiminde önemli merkezlerden olduğunu aktaran Yıldız, "2017 yılı TÜİK rakamlarına göre, ilimiz Konya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Yemeklik üretiminde de Türkiye'de 60 bin ton üretimle 8. sırada yer almaktadır." dedi. 

Yıldız, üretimi daha üst rakamlara çıkarmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti: 

"Mutlaka patates tarımının üretimini artırmak istiyoruz. İlimizde patatesten ortalama 3-3,5 ton arasında verim alınmakta. Çeşit özelliğine bağlı olarak da bu verim ortalaması değişmektedir. İlimizde sonbaharın gelmesiyle yemeklik patates sökümleri başladı. Şu an 'lady olympia' dediğimiz çeşidin hasadı yapılmakta. Bu patatesimiz kızartmalık sofralık bir patatestir. Yemeklik olarak 60 bin ton civarında, tohumluk olarak da 30 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. 2018 yılının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum." 

Etkinliğe, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da katıldı. 

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