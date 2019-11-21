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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.11.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Sivas'ta yapıyorlar, 4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar! Hollywood yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında

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Sivas'ta yapıyorlar, 4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar! Hollywood yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında

Sivas’tan 4 kıta 18 ülkeye satılan Sivas’a özgü travertenler, Hollywood’daki ünlülerin evlerini süslüyor.

Sivas’ın çeşitli bölgelerinde 4 farklı mermer ocağından çıkartılan renkleri ve desenleriyle Sivas’a özgü mermer ve traverten 4 kıta da 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Su emici özelliği ve sağlamlığıyla dikkat çeken Sivas traverteni Hollywood’un ünlüleri başta olmak üzere iş dünyasının öne çıkan isimleri tarafından tercih ediliyor. Dünya’nın bir çok ülkesinde dev projelerde kullanılan Sivas mermer ve traverten, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası mücadelelerine ev sahipliği yapacak stadyumlarda da kalitesiyle tercih edildi.

Sivasta yapıyorlar, 4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar Hollywood yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında
SİVAS’TA ZENGİN TRAVERTEN YATAKLARINA SAHİP

Yönetim kurulu üyesi ve Maden Mühendisi olan Koray Gülaçtı yaptığı açıklamada Sivas’ın zengin traverten yataklarına sahip olduğunu belirtip, “Sivas mermer ve traverten konusunda oldukça verimli ve yüksek potansiyele sahip bir şehrimiz. Sivas Türkiye‘de rezerv bakımından çok önemli yere sahip. Firmamız 2007 yılında Organize Sanayi Bölgesinde kuruldu, yaklaşık 140 personelimiz ile fabrikamız 3 vardiya şeklinde çalışmaya devam etmektedir. Firmamız bünyesinde 4 tane ocak bulunmaktadır. Bu ocaklarımızdan dünya piyasasında söz sahibi olan önemli taşlar çıkmaktadır. Sivas’ta özellikle imza taşlar diyebileceğimiz çok önemli taşlarımız çıkmaktadır” dedi.

Sivasta yapıyorlar, 4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar Hollywood yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında
HOLLYWOOD’UN ÜNLÜLERİNİN TERCİHİ

Gülaçtı, Amerika’ya ihraç ettikleri ürünlerin bir çok Hollywood ünlüsünün evlerinde kullanıldığını belirterek, “Özellikle Amerikan pazarında Hollywood'da ünlülerin villalarında kullanıldı bu travertenler. Bu taşlar o bölgede oldukça fazla tutuluyor ve bizde firma olarak o bölgeye daha fazla ağırlık verdik. Firmamız yaklaşık 4 kıta da 18 ülkeye ihracat yapmakta. Kuzey Amerika bölgesinde 4 eyalette 16 farklı bayiliğimiz bulunuyor. Suudi Arabistan Orta Doğu bölgesinde oldukça önemli bir pazarımız. Avustralya da önemli bir pazarımız” dedi.

Sivasta yapıyorlar, 4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar Hollywood yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında
DÜNYA’DA BENZERİ YOK

Gülaçtı Sivas’tan pazarladıkları mermer ve travertenlerin özellikleri ile Dünya’da benzerleri bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi:
“Bunlar desenli Sivas’a özgü olan ve Dünya’da alternatifi bulunmayan taşlar. Su emici özelliği, dayanıklılığı ve sağlık açısından tercih ediliyor. Hollywood’da ünlülerin evlerinde Sivas imzalı taşımızın bulunması bizleri ayrı gururlandırıyor. Las Vegas bölgesinde çeşitli yeni projelerde söz sahibi olan taşımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Arap pazarında özellikle Sivas imzası taşıyan sarı travertenimiz oldukça popüler durumda. Birleşik Arap Emirliklerinde büyük otel projelerinde ve Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupasında kullanılacak stadyumlarda özellikle tutulmaktadır.“

Sivasta yapıyorlar, 4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar Hollywood yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında

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