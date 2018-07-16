Sisli havada görüş açısı
METE-19 Elektro-Optik Gündüz-Gece Görüş ve Kamera Sistemi, savunma organizasyonlarına kötü hava şartlarında rahat görüş sağlıyor.
Sistemi kullanan Efebey Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Recai Birgün, cihazın en büyük özelliğinin sıfır ışıkta, zifiri karanlıkta ve siste görüntü alması olduğunu vurguladı.
Birgün, mobil bir cihaz olduğunun da altını çizerek, “Aracın herhangi bir yerine monte edip araç içinde kullanabiliyorsunuz. Yüz tanıma, yüzey tarama, koordinat alma-verme gibi bütün ekstra özellikler cihaza istendiği zaman yüklenebiliyor. Cihaz bu koordinatı hem kara birlikleri hem hava birlikleri için verebiliyor” dedi.
Birgün, Afrin bölgesinde TSK tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nın bu yeni sistemi geliştirmelerinde etkili olduğunu ifade etti.
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