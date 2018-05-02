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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
02.05.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

Sırtımızı rüzgâra, yüzümüzü güneşe çevirmeliyiz

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Sırtımızı rüzgâra, yüzümüzü güneşe çevirmeliyiz

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklarını sonuna kadar kullanması gerektiğini belirterek, “Biz rüzgârı arkamıza alacağız, yüzümüzü güneşe döneceğiz” dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz, 24. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın (ICCI 2018) açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin jeotermal, güneş, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını sonuna kadar kullanmak zorunda olduğunu vurguladı. Türkiye’nin konvansiyonel yakıtlar açısından fazla kaynağa sahip olmadığına işaret eden Yılmaz, “Ama coğrafi statümüz ve yenilenebilir potansiyelimizle Türkiye gelecekte enerjide çok önemli bir rol üstlenecektir” dedi.

Bugün Türkiye’nin lisanssız enerji kurulumlarında 5 bin megavat (MW) seviyelerini zorladığını dile getiren Yılmaz, “İnşallah bunu gelecek yıl aşıp, uzun vadede 6-7 bin MW’lere ulaşacak lisanssız güneş enerjisi santral (GES) projelerimiz var. Bunun dışında YEKA ihalelerini de katarsak ve sanayi katkısını düşündüğümüz takdirde ciddi avantajlar elde edeceğiz” dedi. Yılmaz, Türkiye’nin rüzgarda da 10 bin MW rüzgar enerjisi kapasitesinin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: “2023’e kadar yenilenebilir enerji hedeflerimizi de yakalayacağımız kanaatindeyim. Biz her zaman ‘rüzgarı arkamıza alacağız, yüzümüzü güneşe döneceğiz.’ diyoruz. Yenilenebilir enerji politikamızı gerçekleştirdiğimizde enerji açığımızı kapatmamız açısından önemli fırsatlar doğacak ve bunu çok kısa bir süre içinde göreceğiz inşallah. Bildiğimiz gibi dünya gündeminin ortak konularından biri de iklim değişikliği. Son yıllarda yatırım maliyetlerindeki iyileşme bu kaynakların konvansiyonel kaynaklarla rekabetini de sağladı. Elektrikte kurulu gücümüz son 15 yılda 32 bin megavattan 87 bin megavata çıktı, 90 bin megavata ilerliyor. Kurulu güçte yenilenebilir enerjinin payı yüzde 46, elektrik üretimindeki payı ise yüzde 30’un üzerinde. Aslında Türkiye 2023 yılı için elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyordu ve bu üretim hedefini şimdiden yakaladı.”

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