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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
14.07.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Şırnak'taki şelaleye büyük ilgi

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Şırnak'taki şelaleye büyük ilgi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde doğaseverler tarafından keşfedilen şelale, görenleri büyülüyor. 

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü Nato Yaylası'nı keşfe çıkan bir grup doğa tutkunu, bir şelale keşfetti. İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki şelale, manzarası ile görenleri büyülüyor. Gördükleri manzara karşısında hayran kalan vatandaşlar, kendilerini buz gibi suya bırakarak serinlemenin tadını çıkardı. Doğaseverler bol bol fotoğraf da çekti. 

Şırnaktaki şelaleye büyük ilgi

Ercan Timur isimli vatandaş, Avrupa’dan ve Van’dan gelen akrabalarıyla gezdiklerini söyledi. Fotoğraf çekmek için yola koyulduklarını kaydeden Timur, gördükleri şelale karşısında çok heyecanlandıklarını ifade etti. Şelalenin turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Timur, “Yıllardır yaylarımıza gidip geliyorduk ancak bizim yerleşim yerinden uzakta bulunan bir dağlık kayalık alan vardı. Buraya gitmek hep hayalimde vardı. Geçen hafta akrabalarım tatil amaçlı gelince oraya götürmek istedim. Yürüyerek gittiğimiz yaylamızda bir gece konakladıktan sonra varmak istediğimiz alana gidince gözlerime inanamadım. Muhteşem bir şelale vardı. Kanyon içinde dev havuzlar sanki elle yapılmış ama doğal oluşumları bizi oldukça sevindirdi. Burada buz gibi sularda yüzdük. Herkesin buraya gelip buraları görmesini istiyorum. Bir doğa aşığı olarak gelecek olanlara öncülük edebilirim” dedi.
Bölge drone ile de havadan görüntülendi.
Şırnaktaki şelaleye büyük ilgi

Şırnaktaki şelaleye büyük ilgi


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