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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.12.2018 - 13:27, Son Güncelleme:

‘Şirketlerin karmaşıklık derecesi 35 kat daha fazla’

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‘Şirketlerin karmaşıklık derecesi 35 kat daha fazla’

Borusan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Agah Uğur, batıda "şirket ortalamasının karmaşıklığı" diye bir endeks çıkarıldığını belirterek, "1955 yılına göre bugünkü şirketlerin karmaşıklık derecesi 35 kat daha fazla. Teknolojinin bir yandan altımızdaki halıyı çekip götürmesi bir yandan da insan beyninin karmaşık şeyleri yapıp kendini korumaya çalışması... Hangisinin kazanacağı belli. İnsan bu işi kazanamayacak." dedi.

TÜRKİYE Kalite Derneği'nin (KalDer) "Mükemmellik Maratonu" adını verdiği Değişim ve Gelişim Programı'nda konuşan Uğur, dijitalleşmenin testlerden geçmiş bir olgu olduğunu söyledi. 

Uğur, insanların gerçek değişimi iki değişik ortamda yaşayabildiğini ifade ederek, "Bunlardan birincisi insan beyni zorda kaldığı zaman, ikincisi de gerçekten çok vizyoner birisi çıkıp onu değiştirdiği zamandır." dedi. 

Mc Donalds'ın Phoenix Arizona'da yeni açıldığını, burada sadece robotların çalıştığını anlatan Uğur, "Robotun süratinin insan süratinden fazla olduğunu tahmin ediyorsunuz. Bunu entegre sistem olarak çalıştığını düşündüğünüz zaman ortalama servis 50 misli artmış. Yani insana ihtiyaç yok." diye konuştu. 

Batıdaki doktorların kendini geliştirmek için ayda 6 adet medikal araştırma raporu okuduğunu aktaran Uğur, "Yapay zeka programı IBM Watson ise 15 saniyede 500 bin tane okuyor. Okuyor, sentezliyor, yorum yapıyor ve bir çıktısı oluyor onun. Aynı tıp doktorunun yaptığı gibi... O yüzden rekabet edebilmek mümkün değil." dedi. 

Batıda "şirket ortalamasının karmaşıklığı diye bir endeks" çıkarıldığını bildiren Uğur, "1955 yılına göre bugünkü şirketlerin karmaşıklık derecesi 35 kat daha fazla. Teknolojinin bir yandan altımızdaki halıyı çekip götürmesi bir yandan da insan beyninin karmaşık şeyleri yapıp kendini korumaya çalışması... Bunun hangisinin kazanacağı belli. İnsan bu işi kazanamayacak. Sektörlerimizin çoğu benim tahmin edemeyeceğim kadar gecikmeli geliyor." şeklinde konuştu. 

"NE BUGÜNÜ NE DE GELECEĞİ KAYBETMELİYİZ"

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı da akıllı toplum olmanın başarılması halinde teknolojiyi etkin bir biçimde kullanabileceklerini, diğer taraftan da rekabet gücünü artırırken geleceğe yatırım yapabileceklerini belirterek, "Çünkü ne bugünü ne de geleceği kaybetmeliyiz." dedi. 

Pilavcı, 2015 yılında yönetim kalitesi endeksine bakıldığında, Türkiye'nin 35 ülke arasında 21. sırada yer aldığını ifade ederek, "Atacağımız çok adım var. Bizim de KalDer olarak buna katabileceğimiz çok güzel değerler var. İşimiz, birebir yönetim kalitesi konusunda çalışmalar yapmak." diye konuştu. 

KOBİ'lerin Türkiye'de rekabet gücünün artması için iş dünyasında çok önemli olduğunu vurgulayan Pilavcı, "Özellikle üretimde çok yüksek oranda etki sağlayabilecek sıçramayı ancak o yolla yapabiliriz." ifadesini kullandı. 

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